В Улан-Удэ торжественно прозвучал полуденный выстрел. Мероприятие прошло в честь Дня присвоения городу почетного звания «Город Трудовой Доблести».

Право произвести выстрел было предоставлено директору Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, почетному гражданину г. Улан-Удэ Заборских Сергею Александровичу.





Фото: мэрия г. Улан-Удэ

- Для нас это звание очень много значит. Мы чтим память о подвигах наших жителей и стараемся, чтобы подрастающее поколение помнило, как наши люди в тылу делали все, чтобы наша страна победила в Великой отечественной войне. Наши предприятия работали день и ночь, чтобы обеспечить фронт всем необходимым: у станков стояли дети и женщины, Мясокомбинат обеспечивал продовольствием всю армию. В наших эвакогоспиталях прошли лечение более 30 тысяч солдат и офицеров. Многие из них вернулись в строй, и каждому второму была возвращена трудоспособность. Это огромный подвиг, который совершили наши жители и он теперь увековечен. И сегодня сотрудники наших предприятий работают, не жалея себя, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым, как делали это наши предки, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.









Фото: скриншот видео, правительство Бурятии

Почетное звание «Город Трудовой Доблести» было присвоено Улан-Удэ 11 сентября прошлого года Указом Президента России Владимира Путина. Оно увековечивает трудовой подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной войны: это обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В мероприятии также приняли участие парадные расчеты 36-й общевойсковой армии, кадеты республиканской школы-интерната и юнармейцы.

Фото: мэрия г. Улан-Удэ, скриншот видео (правительство РБ)