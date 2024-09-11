Общество 11.09.2024 в 17:45
Бюджетникам еще одного района Бурятии дают выходной ради картошки
В образовательных учреждениях для этого скорректируют учебные планы
Текст: Андрей Константинов
Глава заиграевского района Бурятии Виталий Шальков подписал распоряжение, которым рекомендовал руководителям бюджетных учреждений предоставить своим работникам дополнительный выходной в эту пятницу, 13 сентября, для уборки урожая в личных подсобных хозяйствах. Директорам образовательных учреждений в связи с появлением внепланового выходного дня рекомендовано скорректировать учебные планы.
Напомним, ранее и.о. главы Тарбагатайского района издал распоряжение, которое также рекомендует руководителям бюджетной сферы предоставить своим работникам дополнительный выходной 13 сентября «для организованной копки картофеля в личных подсобных хозяйствах». В документе указана причина, по которой картошку надо срочно выкопать – это неблагоприятные погодные условия.
Последуют ли примеру своих коллег главы других районов Бурятии, пока не известно.
Фото: «Номер один»
Напомним, ранее и.о. главы Тарбагатайского района издал распоряжение, которое также рекомендует руководителям бюджетной сферы предоставить своим работникам дополнительный выходной 13 сентября «для организованной копки картофеля в личных подсобных хозяйствах». В документе указана причина, по которой картошку надо срочно выкопать – это неблагоприятные погодные условия.
Последуют ли примеру своих коллег главы других районов Бурятии, пока не известно.
Фото: «Номер один»
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