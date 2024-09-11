Туроператоры и блогеры Бурятии посетили Джидинский район

Туристский информационный центр «Байкал» организовал выезд туроператоров и блогеров Бурятии в Закаменский и Джидинский район. В Джидинском районе гости района посетили Сартуул-Булагский дацан, где сейчас полным ходом идет подготовка к одному из главных событий «Мистерия Цам» (возрастное ограничение 0+).

Ширэтээ дацана Баяржап Раднаев рассказал об истории дацана. Напомним, в эту субботу 14 сентября в Сартуул-Булагском дацане состоится таинственная мистерия Цам.

Далее делегация туроператоров посетила пещеру Сарбадуй. Младший научный сотрудник Джидинского краеведческого музея Анастасия Лапина провела для гостей экскурсию по новой экологической тропе.

В кафе «Лотос» гости попробовали знаменитую боргойскую баранину, приготовленную шеф- поваром из Монголии. Гости сказали, что они обязательно вернутся чтоб насладиться историей и красотами природы двух районов.

Фото: администрация Джидинского района