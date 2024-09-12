В Улан-Удэ начали досрочную подачу тепла

В Улан-Удэ энергетики начали досрочную подачу тепла в социальные объекты. Поручение включить отопление детским садам, колледжам, техникумам и другим социальным объектам дал мэр города Игорь Шутенков.

- Наша главная задача сегодня – обеспечить комфортные условия пребывания в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, - сказала представитель Комитета городского хозяйства Иван Рыбальченко.

Напомним, что отопительный сезон в этом году начинается с 16 сентября.

В течении 10 дней теплоснабжающими организациями будут подключены все абоненты.

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