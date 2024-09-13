В Улан-Удэ на 90 улицах установили уличные фонари

В Улан-Удэ еще на 90 улицах поставили уличные фонари. Новые фонари устанавливают как в центре, так и в отдаленных микрорайонах.

- По наказам жителей нашей столицы мы активно делаем и капитально ремонтируем системы наружного освещения улиц, дорог, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха. Новые фонари устанавливают как в центре, так и в отдаленных микрорайонах, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.









Светильники установили на улицах: Апельсиновая, Центральная, Клубничная, Современников-2, Современников-10, Плодовая, Ежевичная, Черемуховая, Калиновая, Ягодная, Каменистая и Рублевская.

Фото: администрация Улан-Удэ