Общество 16.09.2024 в 17:41

Мать избитого подростка из-за стресса попала в ДТП

Женщина обратилась за помощью к депутату Госдумы
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Текст: Елена Кокорина
Мать избитого подростка из-за стресса попала в ДТП

Мать 17-летнего подростка попала в ДТП, после того как узнала, что ее работающего сына жестоко избил покупатель улан-удэнского торгового центра «Мёд». Эту новость сообщил депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов.

- В эту субботу в нашем городе произошел бесчеловечный случай. В торгово-развлекательном центре «Мёд» мужчина избил несовершеннолетнего ребенка. Ребенок с травмами различной тяжести находится в Детской республиканской клинической больнице. Мама ребенка в состоянии стресса в этот день попала в дорожно-транспортное происшествие. Обратилась ко мне в приемную с просьбой оказать содействие в привлечении виновного к ответственности, - пишет депутат в своем телеграм-канале.  

После ее обращения Дамдинцурунов направил депутатские запросы в прокуратуру республики, Уполномоченному по правам ребенка в Бурятии, в Следком и в региональное МВД.

- В запросах отражается просьба взять на личный контроль расследование данного преступления и принять все необходимые меры для установления виновного и привлечения его к ответственности. Держу вопрос на контроле, - добавил депутат Госдумы.

Фото: скриншот видео "Весь Улан-Удэ"

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