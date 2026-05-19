В Улан-Удэ Россельхознадзор выставил ветерана труда с онкологией на улицу

Заместитель начальника отдела Россельхознадзора Тамара Фролова (имя и фамилия изменены), ветеран труда и инвалид, пропустила один рабочий день. Работодатель посчитал это прогулом и уволил женщину. Суд не только восстановил ее в должности, но и взыскал с ведомства почти полмиллиона рублей за вынужденный прогул и 50 тысяч за моральный вред.В конце апреля 2026 года в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ завершилось разбирательство, заставившее по-новому взглянуть на взаимоотношения чиновника и государства. Случай с Тамарой Фроловой, проработавшей в системе Россельхознадзора более 17 лет – это история о том, как бюрократическая машина едва не переехала человека, борющегося с тяжелой болезнью, и как суд поставил эту машину на место.Тамара Фролова пришла на службу в Управление Россельхознадзора еще в феврале 2008 года. С 2014 года она занимала должность заместителя начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества, безопасности зерна и семенного контроля по Республике Бурятия.С апреля 2022 года у женщины диагностировали онкологическое заболевание (новообразование), и ей была установлена третья группа инвалидности. Несмотря на тяжелый недуг, Фролова продолжала работать. За многолетний добросовестный труд она удостоена звания «Ветеран труда», награждена благодарственными письмами руководства Управления и даже заместителя председателя правительства РФ, почетными грамотами правительства республики. Но все это не спасло ее от жесткого кадрового решения.В 2025 году Фроловой потребовалось лечение в клиниках Московской области. 16 августа 2025 года врач-невролог выдал ей заключение: из-за неврологических симптомов (головные боли, головокружение, шаткость походки) ей противопоказан авиаперелет до 3 сентября 2025 года. Женщина, понимая, что не успевает вернуться к работе к 27 августа, перенесла обратный билет на 4 сентября.27 августа, когда Фролова должна была выйти на службу, начальство составило акт об отсутствии сотрудницы. На следующий день, 28 августа, женщина почувствовала себя плохо, обратилась в клинику и ей открыли больничный лист, который затем продлевался вплоть до 13 октября 2025 года.Тем временем в Управлении Россельхознадзора была назначена служебная проверка. 12 сентября 2025 года Фролова предоставила объяснение, в котором просила «закрыть» день своего отсутствия пятью днями, отработанными ею во время ежегодного отпуска в июне-июле. Однако работодатель посчитал иначе.28 октября 2025 года Фролову уволили за прогул. Для ветерана с 17-летним стажем это стало ударом.Казалось бы, ситуация ясна: человек болел, есть справка о противопоказаниях к перелету, наличие больничного листа. Однако представители Управления в суде заняли жесткую позицию. Они утверждали, что Фролова не только не предоставила справку о противопоказаниях во время служебной проверки (предъявив ее лишь в суд), но и заранее спланировала прогул.В подтверждение этого довода приводился график: женщина с 23 июля по 26 августа находилась в отпуске за свой счет. Даты ее возврата по купленному ранее авиабилету (21 - 22 августа) как раз позволяли выйти на работу 27 августа. Однако она сдала билеты и перенесла вылет на 4 сентября. По мнению юристов ведомства, это доказывало, что Фролова изначально не собиралась выходить на службу в конце августа, а ссылки на внезапное обострение болезни - лишь попытка оправдаться.Адвокаты ведомства настаивали на том, что женщина злоупотребляет правом, и просили суд отказать в удовлетворении ее требований. Но судьи пришли к выводу, что 27 августа 2025 года Фролова отсутствовала на службе по уважительной причине. Более того, суд указал на грубейшее процедурное нарушение: увольняя женщину за один день отсутствия, начальство не учло тяжесть проступка, степень ее вины, многолетнюю безупречную службу и тот факт, что Фролова является инвалидом и ветераном труда. Комиссия, проводившая служебную проверку, сама допускала возможность объявить ей замечание или выговор, но работодатель выбрал самое суровое наказание.Фролову восстановили в должности с 29 января 2026 года. С Управления взыскали средний заработок за время вынужденного прогула - 452 676 рублей, а также 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.Для Тамары Фроловой – это победа и возможность продолжить лечиться, имея рабочее место и хоть какой-то социальный статус. Полмиллиона рублей, по сути, это компенсация не столько за потерянную зарплату, сколько за унижение, за попытку работодателя выставить ее симулянтом.Для Управления Россельхознадзора – это публичный провал и, вероятно, выводы для кадровой службы. Суд фактически сказал чиновникам: вы не имеете права требовать от людей с онкологией такой же дисциплины, как от здоровых сотрудников. Жизнь и здоровье человека – это не «злоупотребление правом».В конечном счете решение суда отвечает на вопрос: может ли государство быть гуманным работодателем? История Тамары Фроловой доказывает: пока может, но только под пристальным контролем Фемиды.