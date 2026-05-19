Общество 19.05.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 19 мая 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 мая 2026 года

Овен

Сегодня вы можете почувствовать прилив энергии, но не спешите бросаться в бой. Если что-то не получается с первого раза - не сдавайтесь, попробуйте ещё раз. Вечером лучше сменить обстановку и прогуляться. Не тратьте деньги на спонтанные покупки.

 

Телец

Кто-то может попытаться навязать вам своё мнение. Не спорьте, а просто скажите: «Я подумаю». День подходит для разбора старых дел и небольшой экономии.

 

Близнецы

Не беритесь сразу за много дел - выберите два самых важных. Возможен звонок от старого знакомого с новостями. Вечером устройте себе цифровой детокс и отключите уведомления.

 

Рак

Не принимайте чужие проблемы слишком близко к сердцу, иначе быстро устанете. Утром уделите время себе. В работе не берите на себя чужие задачи. Вечером лучше почитать бумажную книгу или просто отдохнуть.

 

Лев

Старайтесь не критиковать других – ваши слова могут быть восприняты острее обычного. Во второй половине дня возможен приятный сюрприз. Не тратьте деньги на показуху, лучше займитесь любимым делом.

 

Дева

Не переделывайте уже сделанное, перфекционизм сегодня не поможет. Утро внесет ясность в важный вопрос. Вечером выбросьте что-то ненужное - это разгрузит и мысли.

 

Весы

Будьте осторожны с чужими просьбами и не берите на себя больше, чем можете. Вечером возможен тёплый и приятный разговор. Не давайте в долг, даже если просят очень убедительно.

 

Скорпион

Не стремитесь доказать свою правоту любой ценой - иногда мир важнее. Утро может принести неожиданную подсказку. Вечером займитесь чем-то, что требует полного погружения.

 

Стрелец

Сегодня лучше не принимать спонтанных решений, т.к. они могут обернуться проблемами. Направьте энергию в физическую активность. Не покупайте билеты и не давайте лишних обещаний.

 

Козерог

Не взваливайте всё на себя, а попросите о помощи, если нужно. Утро хорошо для работы с цифрами. Вечером не проверяйте рабочие чаты - ничего срочного не случится.

 

Водолей

Ваша новая идея может быть блестящей, но пока не реализуема. Запишите её и забудьте до лучших времён. Разберитесь с налогами или возвратами. Вечером смените вид деятельности для отдыха.

 

Рыбы

Постарайтесь не впитывать чужие эмоции. Утро подходит для маленького, но давно откладываемого дела. Не поддавайтесь на скидки и акции. Перед сном посмотрите милое видео с животными, чтобы снять тревожность.

Фото: нейросеть

Теги
гороскоп

Все новости

Арбат в Улан-Удэ готов почти на 30%
18.05.2026 в 17:36
В Улан-Удэ маршрут №55 продлили до Верхней Березовки
18.05.2026 в 17:36
В Тункинском районе Бурятии женщины остались без гинеколога
18.05.2026 в 17:18
Глава района в Бурятии прокомментировал ситуацию с задержкой зарплат
18.05.2026 в 17:05
Каникулы в Бурятии
18.05.2026 в 17:02
Житель Бурятии жестоко избил сожительницу кочергой
18.05.2026 в 16:58
В Улан-Удэ мурал украсил детское отделение больницы
18.05.2026 в 16:47
105‑й микрорайон в Улан-Удэ украсят 100 взрослых сосен
18.05.2026 в 16:47
В Бурятии скончался заслуженный тренер России по вольной борьбе
18.05.2026 в 16:28
Участник схемы по хищению денег на строительстве школы в Бурятии погиб на СВО
18.05.2026 в 16:19
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Монголия запускает «зелёное кредитование»
Кредиты на покупку электромобилей и гибридных автомобилей будут льготными
18.05.2026 в 17:50
Арбат в Улан-Удэ готов почти на 30%
Особое внимание уделяется инженерным сетям
18.05.2026 в 17:36
В Улан-Удэ маршрут №55 продлили до Верхней Березовки
Теперь он будет доезжать до дацана
18.05.2026 в 17:36
В Тункинском районе Бурятии женщины остались без гинеколога
«Уже месяц как без врача сидим», - возмутились жительницы
18.05.2026 в 17:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru