Общество 18.09.2024 в 16:26

25 воспитанников центра «Добрый» в Кяхтинском районе обрели семьи

Детей на воспитание забирают в Кяхтинский и соседние районы
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
25 воспитанников центра «Добрый» в Кяхтинском районе обрели семьи

С начала года 25 мальчишек и девчонок из центра помощи детям «Добрый» в Кяхтинском районе обрели свои семьи. В основном, дети уходят на воспитание в Мухоршибирский, Селенгинский, Иволгинский и Кяхтинские районы.

В Кяхтинском районе за 2024 год создано пять приемных семей, в которых воспитывается 13 детей.

- Проживая в семье, каждый ребенок получает возможность жить в окружении семейных ценностей и традиций, что существенно влияет на их развитие, получат больше внимания и заботы, что важно для их психоэмоционального состояния. Семья поможет детям легче адаптироваться к жизни, - говорит директор центра «Добрый» Туяна Самбуева.

И вновь из центра обрели своих родителей пять ребятишек.  Родителями Ульяны Н., Устиньи Н., Аркадия Н., стали уже опытные, профессиональные приемные родители Ефимовы – Владимир Федорович и Екатерина Макаровна из Селенгинского района.

Еще двоих маленьких ребят Кирилла Б. и Матвея С. приняли к себе в семью Петр Владимирович и Галина Владимировна Сафоновых, так в  Заиграевском районе образовалась новая приемная семья.

ГБУСО РБ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» находится в Кяхтинском районе, в селе Субуктуй.

 

Фото: loon.site

Теги
дети сироты кяхтинский район

Все новости

Жители Бурятии могут оплачивать услуги на портале МФЦ без комиссии
18.09.2024 в 17:31
Закаменский район в Бурятии накрыло снегом
18.09.2024 в 17:31
Владимир Павлов: «Наше образование – их труд»
18.09.2024 в 17:16
В центре Улан-Удэ передвинули остановки
18.09.2024 в 17:12
В центре Улан-Удэ построят три многоуровневых паркинга
18.09.2024 в 16:58
Сотрудник УФСИН Бурятии стал Почетным донором России
18.09.2024 в 16:40
25 воспитанников центра «Добрый» в Кяхтинском районе обрели семьи
18.09.2024 в 16:26
Алиментщика в Бурятии сопроводили в колонию под конвоем
18.09.2024 в 16:05
Погибшему герою СВО поставили памятник в районе Бурятии
18.09.2024 в 15:38
Золотую осень в районах Бурятии резко сменил снежный минус
18.09.2024 в 15:19
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
Жители Бурятии могут оплачивать услуги на портале МФЦ без комиссии
Можно оплачивать все услуги, кроме ЖКХ
18.09.2024 в 17:31
Закаменский район в Бурятии накрыло снегом
Фото наступающей зимы поделились местные госинспекторы
18.09.2024 в 17:31
Владимир Павлов: «Наше образование – их труд»
Бурятский республиканский педагогический колледж отметил 100-летие со дня основания
18.09.2024 в 17:16
В центре Улан-Удэ передвинули остановки
Их заприметили деревянным настилом и жёлтой «зеброй»
18.09.2024 в 17:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru