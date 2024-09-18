25 воспитанников центра «Добрый» в Кяхтинском районе обрели семьи

С начала года 25 мальчишек и девчонок из центра помощи детям «Добрый» в Кяхтинском районе обрели свои семьи. В основном, дети уходят на воспитание в Мухоршибирский, Селенгинский, Иволгинский и Кяхтинские районы.

В Кяхтинском районе за 2024 год создано пять приемных семей, в которых воспитывается 13 детей.

- Проживая в семье, каждый ребенок получает возможность жить в окружении семейных ценностей и традиций, что существенно влияет на их развитие, получат больше внимания и заботы, что важно для их психоэмоционального состояния. Семья поможет детям легче адаптироваться к жизни, - говорит директор центра «Добрый» Туяна Самбуева.

И вновь из центра обрели своих родителей пять ребятишек. Родителями Ульяны Н., Устиньи Н., Аркадия Н., стали уже опытные, профессиональные приемные родители Ефимовы – Владимир Федорович и Екатерина Макаровна из Селенгинского района.

Еще двоих маленьких ребят Кирилла Б. и Матвея С. приняли к себе в семью Петр Владимирович и Галина Владимировна Сафоновых, так в Заиграевском районе образовалась новая приемная семья.

ГБУСО РБ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» находится в Кяхтинском районе, в селе Субуктуй.

Фото: loon.site