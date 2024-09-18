Владимир Павлов: «Наше образование – их труд»

Педагогический колледж отметил свой столетний юбилей. По этому случаю в его стенах состоялся международный форум образовательных новаций «Ключевые тренды и перспективы развития профессионального образования», а также праздничный концерт с торжественным собранием. Со сцены коллектив преподавателей и будущих учителей, поздравили депутаты Народного Хурала во главе с Председателем Владимиром Павловым.

Свою официальную историю Бурятский республиканский педагогический колледж ведет с 1924 года. Именно тогда Прибайкальские четырехгодичные педагогические курсы были реорганизованы в полноценный Педагогический техникум.

«Бурятский республиканский педагогический колледж – один из самых востребованных и активно развивающихся образовательных учреждений республики. Из стен педагогического колледжа вышли более двадцати пяти тысяч педагогов, которые составляют профессиональную основу общего и профессионального образования Бурятии и всего Дальнего Востока. Это несколько поколений учителей начальных классов, физкультуры, музыки, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей. Каждый пятый учитель в школах республики – выпускник колледжа», – сказал Владимир Павлов.

Сегодня же в стенах ГБПОУ «Бурятского республиканского педагогического колледжа» проходят обучение 1 800 студентов по пяти направлениям. Это наши будущие учителя начальных классов, музыкальные руководители, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования и т.д.







«Наше образование – их труд. Мы желаем им крепкого здоровья, мира, благополучия, дальнейшего успеха в творческой деятельности, реализации намеченных планов и начинаниях!», – подытожил он.



За век старейшее учебное заведение подготовило и выпустило более 25 000 специалистов, которые составили основу как общего, так и профессионального образования нашей республики. Его выпускники успешно трудятся не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами.Руководитель республиканского парламента поблагодарил директора колледжа Соёлму Нимбуеву. Особые слова благодарности председатель, а также остальные депутаты Народного Хурала, адресовал ветеранам колледжа, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие учреждения.