Общество 18.09.2024 в 17:16

Владимир Павлов: «Наше образование – их труд»

Бурятский республиканский педагогический колледж отметил 100-летие со дня основания
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Текст: Номер один
Владимир Павлов: «Наше образование – их труд»

Педагогический колледж отметил свой столетний юбилей. По этому случаю в его стенах состоялся международный форум образовательных новаций «Ключевые тренды и перспективы развития профессионального образования», а также праздничный концерт с торжественным собранием. Со сцены коллектив преподавателей и будущих учителей, поздравили депутаты Народного Хурала во главе с Председателем Владимиром Павловым.

Свою официальную историю Бурятский республиканский педагогический колледж ведет с 1924 года. Именно тогда Прибайкальские четырехгодичные педагогические курсы были реорганизованы в полноценный Педагогический техникум.

«Бурятский республиканский педагогический колледж – один из самых востребованных и активно развивающихся образовательных учреждений республики. Из стен педагогического колледжа вышли более двадцати пяти тысяч педагогов, которые составляют профессиональную основу общего и профессионального образования Бурятии и всего Дальнего Востока. Это несколько поколений учителей начальных классов, физкультуры, музыки, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей. Каждый пятый учитель в школах республики – выпускник колледжа»,

– сказал Владимир Павлов.
За век старейшее учебное заведение подготовило и выпустило более 25 000 специалистов, которые составили основу как общего, так и профессионального образования нашей республики. Его выпускники успешно трудятся не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами.

Сегодня же в стенах ГБПОУ «Бурятского республиканского педагогического колледжа» проходят обучение 1 800 студентов по пяти направлениям. Это наши будущие учителя начальных классов, музыкальные руководители, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования и т.д.

 Руководитель республиканского парламента поблагодарил директора колледжа Соёлму Нимбуеву. Особые слова благодарности председатель, а также остальные депутаты Народного Хурала, адресовал ветеранам колледжа, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие учреждения.

«Наше образование – их труд. Мы желаем им крепкого здоровья, мира, благополучия, дальнейшего успеха в творческой деятельности, реализации намеченных планов и начинаниях!»,

– подытожил он.

Фото: Номер один.
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Народный Хурал депутаты образование

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