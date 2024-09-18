Общество 18.09.2024 в 17:31

Закаменский район в Бурятии накрыло снегом

Фото наступающей зимы поделились местные госинспекторы
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Текст: Елена Кокорина
Закаменский район в Бурятии накрыло снегом

В продолжение зимней темы фото с Закаменского района Бурятии. Напомним, что сегодня он выпал в Джидинском, Мухоршибирском и Окинском районах. В Окинском на приход зимы намекает и температура воздуха. Там сегодня уже -10.

Улан-удэнцы пока гадают придет ли снегопад в город. В душе, конечно, надеются, что нет. Всё-таки рановато.

Фото: «Бурприроднадзор»

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