В Бурятии у альпаки родилась Роза

В «Живом уголке» Этномузея Бурятии недавно случилось пополнение – там родилась маленькая альпака. Детеныша назвали Розой.

- Друзья, у нас прекрасная новость! Мы с радостью представляем вам Розу! Ее мама, красавица Джульетта, и папа Родриго заботятся о своей малышке, которая появилась на свет всего пару недель назад. Малышка активная и веселая. Она ловко бегает по своему загону и готовится встретиться с нашими гостями на следующей неделе, - рассказали в Этнографическом музее республики.

Джульетта и Родриго переехали в музей из передвижного цирка, который гостил в городе. - Из-за пандемии цирк не мог вернуться домой, а содержать животных было сложно. Так в нашем Этнозоосаде появилась эта прекрасная пара! Возраст Джульетты и Родриго около 12 лет. Кроме Розы, у пары есть еще один малыш – очаровательный Диего.

Фото: Этнографический музей