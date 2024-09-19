Директора улан-удэнского «Водоканала» один за другим оказываются за решеткой

Очередного директора «Водоканала» отправят под суд. Следственный комитет России по Бурятии завершил расследование уголовного дела на Дмитрия Скакалина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и коммерческом подкупе. Он уже не первый руководитель «канализационного» предприятия, оказавшийся в центре уголовного скандала.

Договорился по-свойски

Версия Следкома такова: в декабре 2023 года Дмитрий Скакалин договорился со знакомым бизнесменом о капремонте склада муниципального предприятия, а за выполненные работы пообещал рассчитаться позже. В это же время он организовал торги на ремонт склада с ценою более 2 млн рублей, предполагая, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил. Однако торги, неожиданно для договорившихся сторон, выиграла другая фирма.

Тогда господин Скакалин встретился с победителем торгов и предложил ему заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги. Взамен директор «Водоканала» обещал награду - более 100 тыс. рублей. Договориться получилось, и директор МУПа подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, а после рассчитался с фиктивным подрядчиком.

- Преступную деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального Управления ФСБ России. Они передали материалы в следственные органы СКР, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела, - сообщили в Следственном комитете Бурятии.

Дело уже направили в суд, который и постановит приговор. Напомним, Дмитрия Скакалина задержали и взяли под стражу в конце декабря прошлого года. Несколько месяцев его держали в СИЗО, но с 22 апреля ему избрали более мягкую меру пресечения: запретили определенные действия и выпустили на свободу. По неофициальным данным, это случилось после того, как директор МУПа согласился признать вину и начал сотрудничать со следствием.

«Уважение и доверие»

Сразу после ареста Скакалина в Сети появилось обращение работников «Водоканала» к главе Бурятии и руководителю Следкома России. Они просили взять расследование уголовного дела в отношении их директора под личный контроль.

- За два года работы в должности директора МУП «Водоканал» Дмитрием Владимировичем проделан огромный труд не только в развитии нашего предприятия и улучшении условий труда, но и на благо всего нашего города. Дмитрий Владимирович всей душой болеет за работу предприятия, за трудовой коллектив. Всегда мотивирует коллектив на повышение производительности труда, - уверяли сотрудники предприятия. - Только при его участии удалось поднять заработные платы для водителей, а также повысить доплаты за вредное производство. Именно Дмитрий Владимирович вывел предприятие из убыточного в рентабельное. За период его руководства проводится на постоянной основе модернизация оборудования, зданий, сооружений, закупается новая специализированная техника.

Работники предприятия говорили, что их начальник - «чуткий и внимательный». Они же пытались убедить силовиков, что Скакалин «никогда не остается равнодушным к проблемам коллектива», и отметили, что именно благодаря ему коллектив предприятия постоянно поддерживает бойцов СВО.

- Мы не верим в то, что наш Дмитрий Владимирович мог участвовать в каких-либо «смутных схемах». Просим компетентные органы проанализировать экономический рост предприятия за годы работы Скакалина. Алексей Самбуевич, Александр Иванович, пожалуйста, возьмите дело под ваш личный контроль. Просим не допустить произвола в отношении нашего руководителя. Уважение и доверие нашего коллектива в отношении Скакалина - очевидное доказательство его честности и профессионализма. Дмитрий Владимирович, коллектив МУП «Водоканал» с вами, - говорили сотрудники.

Впрочем, это обращение не помогло, по крайней мере на этапе следствия. Далее - дело за судом. Который, напомним, не слишком-то снисходителен к директорам «Водоканала».

История повторяется

Ведь предыдущий руководитель предприятия, экс-депутат горсовета Улан-Удэ Жаргал Цыбиков тоже прошел весь этот уголовный путь. Его задержали еще в 2021 году. Следственный комитет тогда рассказывал, как директор с размахом «доил» свое предприятие.

«С ноября 2018 по июль 2020 года обвиняемый из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, пользуясь своим положением, заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, фактически принадлежащем его супруге и оформленном на тещу. На нем, с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия, был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы».

При этом было задействовано 35 работников компании и более 20 единиц техники, включая экскаватор, погрузчики, грузовики и другие виды транспортных средств. В связи с чем указанные работники вместе с техникой отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей.

С июля 2016 по январь 2021 года Жаргал Цыбиков, используя свое служебное положение, систематически воровал топливо предприятия, предназначенное для заправки служебного транспорта, заправлял им свои автомобили, растратив таким образом более 1 млн рублей. Помимо этого, дважды, в декабре 2019 и январе 2020, экс-директор «Водоканала» ремонтировал свой личный «Ниссан Патрол» за счет средств предприятия.

- Используя свои властные полномочия, чиновник заставил начальника автотранспортного цеха и главного бухгалтера оплачивать счета автосервиса за ремонт своего личного автомобиля и оформлять документы на ремонт якобы служебных транспортных средств. Таким путем он похитил сначала 80 тысяч и затем еще более 16 тыс. рублей, - констатировали в Следкоме.

Кроме того, обвиняемый в интересах одного местного предпринимателя заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за такое негативное воздействие. В результате бизнесмен был незаконно освобожден от уплаты более 12,6 млн рублей.

Сам Жаргал Цыбиков в ходе следствия свою вину ни по одному из эпизодов не признавал. Целый год провел в СИЗО, после чего его выпустили на свободу с запретом определенных действий. Однако позже Жаргал Цыбиков вновь попал за решетку, поскольку суд выяснил, что он общался со свидетелем, а это прямое нарушение установленного ранее запрета.

В итоге Железнодорожный райсуд Улан-Удэ вынес ему обвинительный приговор. Его признали виновным в трех эпизодах: растрате топлива и имущества предприятия в крупном и особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

«По совокупности преступлений Жаргалу Цыбикову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 310 тыс. рублей. Также он лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий сроком на три года», - сообщили в суде.

Чем закончится история Скакалина, пока непонятно. Но настрой у Следкома боевой. Не исключено, что очередной директор «Водоканала» отчасти повторит судьбу своего предшественника.

Фото «Номер один».