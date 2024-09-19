Народный суд в Бурятии почти что умер

По статистике, с участием коллегии присяжных заседателей в России рассматривают всего несколько сотен дел в год. Это невероятно маленькое количество для столь масштабного государства. Чего уж говорить о Бурятии, которая занимает лишь 2,1% всех территорий нашей страны и 5,0% земель ДФО. Присяжные в республике практически никому не нужны. Почему же их популярность растворилась во времени, расскажет «Номер один».

Не внушают доверия

Одним из редких процессов с участием присяжных заседателей можно назвать дело, которое недавно рассмотрели в Верховном суде Бурятии. Коллегия решила дальнейшую судьбу убийц сельского библиотекаря, которые жестоко расправились с ней в 2022 году. На основании их вердикта Верховный суд вынес обвинительный приговор – 37 лет «строгача» на двоих. В целом на этом все. Ведь присяжные заседали практически не участвует в жизни республиканских судов.

Для тех, кто не знал, присяжные могут привлекаться к рассмотрению только уголовных дел и лишь в суде первой инстанции. Мизерность же их участия подтверждает статистика.

В 2022 году по республике с участием коллегии присяжных постановлено 19 приговоров. В 2023-м их количество подсократилось до 17. Эти показатели сопоставимы с каплей в море, поскольку в Бурятии только в прошлом году одних обвинительных приговоров вынесено 6 465 штук.

Многие знают, что если попасть под уголовный суд, то шансов на оправдание в первой инстанции практически нет. Однако коллегия может все изменить. Среди граждан, оказавшихся под судом присяжных, последние осудили 86,36%, а остальных оправдали. То есть можно сказать, что это удельная доля оправдательных решений. Почему же тогда коллегия присяжных заседателей остается столь невостребованной среди подсудимых?

- Думаю, они не доверяют присяжным, тому, как те будут выносить решение, - анонимно поделился своим мнением один из улан-удэнских адвокатов.

В муниципалитетах каждые четыре года составляют списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования. Есть как основной список, так и запасной. Все они направляются чиновниками в соответствующие суды. При необходимости этих избранных вызывают для рассмотрения.

Интересно, что когда присяжный заседатель участвует в судебном процессе, ему за это платят немалые деньги. Законодательно установлено, что «за время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда». Правда делается это пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период.

Судьи, как известно, получают достойную заработную плату, поэтому каких-то вопросов по размеру финансового «довольствия» присяжных нет. На этом действительно можно подзаработать.

Федеральный закон говорит о том, что «участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом». Но, увы, люди относятся к этому долгу спустя рукава. В присяжные люди идут неохотно, даже если получат за это приличное денежное вознаграждение. Например, недавно в одной из российских социальных сетей вышло интервью зампредседателя Пермского краевого суда Яна Заборского. Говоря о формировании коллегий присяжных, он отметил: «…Это проблема. Причина, как мне кажется, в том, что люди не желают брать на себя ответственность».

Чтобы собрать 14 человек, суд иногда рассылает по 4000 приглашений жителям края. «Приходят лишь 20. Явка меньше 1%. Причина столь низкой активности людей, на мой взгляд, кроется отчасти и в недостатке информации», - предположил пермский судья также другую причину.

«Суд присяжных - более сложная форма судопроизводства, он подразумевает высокие стандарты доказывания со стороны обвинения, и от судьи также требуется высокий уровень профессиональной компетенции», – сказал он.

Наш процент остался тайной

«Номер один» направил официальный запрос на имя председателя Верховного суда Бурятии Альбины Кирилловой. Мы поинтересовались, сколько приглашений войти в коллегию присяжных Верховный суд республики ежегодно рассылает своим кандидатам. В том числе было интересно выяснить, сколько процентов граждан по итогу приходят, согласившись войти в коллегию и т. д. Вопросов было достаточно.

Наше издание также волновала статистика по количеству человек в запасном списке присяжных. Но главная судья республики направила скромный ответ: «информация о деятельности судов не предоставляется, если в запросе ставится вопрос о толковании нормы права, разъяснении ее применения, проведении анализа судебной практики или выполнении по запросу иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информации».

СМИ председатель Верховного суда, видимо, причисляет как раз к пользователям информации. Ну что же, в Пермском краевом суде явно воспринимают подобное по-другому и даже рассказывают землякам-пермякам, что явка приглашенных у них менее 1%.

Смехотворная статистика по нашему региону о рассмотрении «присяжных» дел все-таки есть. Опираясь на эти маленькие показатели, можно сказать одно – изменить современное положение с невостребованностью в республике присяжных, очевидно, будет непросто.

Невостребованность имеет какие-то свои корни. Сложившаяся картина может свидетельствовать об интересной психологической характеристике общества. Люди больше привыкли доверять государственной машине и надеяться на нее, а не на тех, с кем живут бок о бок в одном регионе.

Что до печального «менее процентного» пермского факта, когда люди не хотят становиться присяжными заседателями, это может быть симптомом того, что граждане действительно избегают ответственности и не верят в свои силы. У таких людей, как говорится, «хата с краю». Подозреваем, что в Бурятии ситуация аналогичная.

Фото «Номер один».