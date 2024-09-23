Общество 23.09.2024 в 16:57

Для жителей Бурятии проведут Цифровой диктант

На нем они проверят свою финансовую грамотность
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Для жителей Бурятии проведут Цифровой диктант

Жители Бурятии могут принять участие во Всероссийской акции «Цифровой Диктант 2024» (возрастное ограничение 6+).

- Тестирование на сайте цифровойдиктант.рф поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность. Принять участие в нем могут все желающие от 10 лет. Присоединяйтесь и повышайте свою цифровую грамотность, - сообщают организаторы диктанта.

В 2024 году проект «Цифровой диктант» включает следующие этапы:

1 этап: 10-28 октября онлайн-тестирование;

2 этап: 29 октября — 10 ноября — работа над ошибками;

3 этап: середина ноября — подведение итогов.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

Все новости

Спортсмен из Бурятии завоевал на чемпионате России две медали
23.09.2024 в 16:58
Для жителей Бурятии проведут Цифровой диктант
23.09.2024 в 16:57
За пропаганду чайлдфри в России готовят штрафы до 1 миллиона рублей
23.09.2024 в 16:30
В Бурятии олени готовятся к битве с соперниками
23.09.2024 в 16:09
В микрорайоне Загорск открыли «умную» спортивную площадку
23.09.2024 в 15:55
Неадекват в Бурятии пытался поджечь избитого сельчанина
23.09.2024 в 15:29
Тепло в дома улан-удэнцев подается с опережением графика
23.09.2024 в 15:21
Жителей Улан-Удэ атакует липовый Энергосбыт
23.09.2024 в 14:58
В Улан-Удэ очищают ливневки
23.09.2024 в 14:44
Хмельные красавицы из Бурятии ограбили салон красоты
23.09.2024 в 14:30
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 сентября

Читайте также
За пропаганду чайлдфри в России готовят штрафы до 1 миллиона рублей
Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то сумма штрафа увеличивается в два раза.
23.09.2024 в 16:30
В Бурятии олени готовятся к битве с соперниками
Так животные меряются силами в период гона
23.09.2024 в 16:09
В микрорайоне Загорск открыли «умную» спортивную площадку
Площадка расположена при школе  № 36
23.09.2024 в 15:55
Тепло в дома улан-удэнцев подается с опережением графика
За неделю подключено более полутора тысяч жилых домов
23.09.2024 в 15:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru