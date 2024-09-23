Для жителей Бурятии проведут Цифровой диктант

Жители Бурятии могут принять участие во Всероссийской акции «Цифровой Диктант 2024» (возрастное ограничение 6+).

- Тестирование на сайте цифровойдиктант.рф поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность. Принять участие в нем могут все желающие от 10 лет. Присоединяйтесь и повышайте свою цифровую грамотность, - сообщают организаторы диктанта.

В 2024 году проект «Цифровой диктант» включает следующие этапы:

1 этап: 10-28 октября онлайн-тестирование;

2 этап: 29 октября — 10 ноября — работа над ошибками;

3 этап: середина ноября — подведение итогов.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site