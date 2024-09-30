Жители Бурятии шокированы ценами на дрова

Проживающие в частном секторе жители республики возмущаются растущими ценами на твердое топливо. Осенью, как правило, цены на дрова и уголь начинают расти. В этом можно убедиться, изучив объявления в тематических чатах.

Так, к примеру, «семь рядов сосновых дров с наростами» предлагают приобрести 37500-40000 рублей. Продавец в объявлении указывает, что окончательная цена зависит от места доставки и разгрузки.

Потенциальные покупатели на такое предложение отреагировали фразой: «С ума сошли, что ли».

Проблема дорого топлива актуальна для Бурятии уже на протяжении долгого времени. В прошлом отопительном сезоне особо предприимчивые граждане даже продавали дрова на паллетах. «Продаются дрова. На одном поддоне почти 1 куб сухих дров. Цена 3800 руб», - предлагали продавцы.

А недавно в соцсетях Бурятии начали публиковать переделанный хит 2024 года исполнителя Jazzdauren «Дарите женщинам цветы», который теперь звучит следующим образом:

«Дарите женщинам дрова -

От них уют в глазах и счастье,

Цветов эпоха отошла,

Дрова согреют нас в ненастье».



Фото: "Номер один"