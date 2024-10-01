Улан-удэнцы проехались «зайцами» с июня по сентябрь в трамваях и автобусах

Акция «скидка 8 рублей» за проезд при оплате Q-кодом в общественном транспорте закончилась. Теперь пассажиры будут оплачивать проезд в полном объеме.



Данную возможность сэкономить на проезд предоставила Национальная система платежных карт. Трамвайные вагоны и муниципальные автобусы были оснащены NFC-табличками.



По данным МУП «Управления трамвая» с июня 2024 г. возможностью сэкономить воспользовались 1 573 210 пассажиров. Акция была положительно встречена пассажирами, но не обошлось и без минусов. К сожалению, было зафиксировано большое количество случаев обмана, которые переходили в конфликтные ситуации между пассажирами и кондукторами. Некоторые пассажиры не показывали чеки, передавали друг другу скриншоты или показывали старые.

В ближайшее время таблички будут демонтированы.





Фото: Номер один