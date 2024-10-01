Подрядчика в Бурятии, сидящего за решеткой, будут судить за мошенничество

Руководителя строительной организации в Бурятии, отбывающего 8-летний срок за вооруженное нападение на магазин, будут скоро судить за мошенничество. Несколько лет ожидая приговора за разбой, предприимчивый мужчина организовал строительную фирму и начал капремонт сельской школы, но и здесь преступил черту закона.

Муниципальный контракт о проведении капремонта школы на сумму более 23 миллионов рублей между подрядной организацией ООО «ЛогистТранстрой» и сельской школой был заключен в 2020 году . Срок выполнения работ – с 11 января до 15 августа 2021 г.

- В установленные контрактом сроки работы выполнены не были. Контракт неоднократно продлевался, но в декабре 2022 года часть работ, на общую сумму более 2,1 млн рублей, все равно осталась невыполненной. Несмотря на это директор подписала документы о выполнении всех работ и средства в полном объеме были перечислены на счета подрядчика. Он в свою очередь, уверял директора, что выполнит их позднее, однако обещание не сдержал, таким образом похитив бюджетные денежные средства, - сообщает Баунтовский районный суд.

Судебное заседание назначено на 3 октября 2024 г.

- Подсудимый будет доставлен в суд из колонии строгого режима, в которой он сейчас отбывает наказание за бандитизм и разбой. За это преступление Верховный суд республики приговорил его к 8,5 годам лишения свободы, - добавили в районном суде.

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