Общество 01.10.2024 в 16:11
«Будет, что внукам рассказать»
Хирург пересадил сибиряку часть уха на откушенный нос
Текст: КП-Новосибирск
В Новокузнецке пластический хирург пересадил парню часть уха на кончик носа. Как сообщает КП-Новосибирск, 21-летнему Денису Галенко откусили его во время уличного конфликта в мае 2023 года.
- Мы с друзьями гуляли, когда увидели лежащего на газоне школьника, а рядом стоял его друг. Он рассказал, что у них произошел конфликт с прохожим. Парень, который лежал без сознания, задел мужчину плечом, они начали ссориться, в итоге подростка пнули, да так, что тот аж сознание потерял. Мы с другом решили заступиться, - рассказал Денис Галенко. – Нападавшего нашли, он был вместе с отцом. Мы разговаривали от силы секунд 30. Потом меня схватили за затылок и ударили в лоб.
Денис признается, что помнит с того вечера мало. Пытался отбиваться, но, пропустив еще несколько ударов, перестал соображать.
- Удара было всего три: последний – роковой. У меня потемнело в глазах. В этот момент мне разорвали щеку и откусили нос. Я этого даже не почувствовал. Когда очнулся, увидел свою девушку, у которой была истерика. Только, когда меня сфотографировали и показали, что у меня части носа нет, я осознал, что его откусили, - вспоминает парень.
Денис пришел в полицию, написал заявление, а после поехал в травмпункт. Парню зашили щеку, обработали откушенный нос.
- Когда я ехал домой, до меня дошло, что вообще случилось. Я около месяца ходил с повязкой. Думал, что на улице будут подходить и спрашивать, что случилось, возможно, смеяться. Первое время на улице на меня странно смотрели, потом я понял, что многим вообще все равно. Со временем я свыкся и ходил с мыслью: «Будет, что внукам рассказать», - описывает свое состояние сибиряк.
Так Денис проходил почти год. Этим летом у парня появилась возможность сделать пластическую операцию.
- Я начал волноваться, когда пришел в операционную. Меня положили на операционный стол, и тело затряслось. Это был какой-то неосознанный страх, - говорит Артем.
Операция шла четыре часа. Как говорит кандидат медицинских наук, пластический, челюстно-лицевой хирург Артем Бакушев, для восстановления кончика носа пришлось взять часть уха у пациента.
- Дефект носа – это большой психологический дискомфорт для человека. Сложность операции в том, что это плохо кровоснабжаемые для пересадки лоскутов места. Нам надо было создать хорошие условия для приживления, - рассказал Артем Бакушев. – Мы взяли небольшой кусочек уха, потому что хрящ на нем похож на тот, который находится на носу. И все в итоге получилось.
В повязке парень проходил полмесяца. Ему нельзя было переохлаждаться, мочить нос, сильно нагревать и избегать попадания грязи.
- Сейчас краснота спала, пересаженный участок начинает принимать цвет кожи. С первого взгляда вообще не скажешь, что был какой-то дефект, - доволен Денис.
- Мы с друзьями гуляли, когда увидели лежащего на газоне школьника, а рядом стоял его друг. Он рассказал, что у них произошел конфликт с прохожим. Парень, который лежал без сознания, задел мужчину плечом, они начали ссориться, в итоге подростка пнули, да так, что тот аж сознание потерял. Мы с другом решили заступиться, - рассказал Денис Галенко. – Нападавшего нашли, он был вместе с отцом. Мы разговаривали от силы секунд 30. Потом меня схватили за затылок и ударили в лоб.
Денис признается, что помнит с того вечера мало. Пытался отбиваться, но, пропустив еще несколько ударов, перестал соображать.
- Удара было всего три: последний – роковой. У меня потемнело в глазах. В этот момент мне разорвали щеку и откусили нос. Я этого даже не почувствовал. Когда очнулся, увидел свою девушку, у которой была истерика. Только, когда меня сфотографировали и показали, что у меня части носа нет, я осознал, что его откусили, - вспоминает парень.
Денис пришел в полицию, написал заявление, а после поехал в травмпункт. Парню зашили щеку, обработали откушенный нос.
- Когда я ехал домой, до меня дошло, что вообще случилось. Я около месяца ходил с повязкой. Думал, что на улице будут подходить и спрашивать, что случилось, возможно, смеяться. Первое время на улице на меня странно смотрели, потом я понял, что многим вообще все равно. Со временем я свыкся и ходил с мыслью: «Будет, что внукам рассказать», - описывает свое состояние сибиряк.
Так Денис проходил почти год. Этим летом у парня появилась возможность сделать пластическую операцию.
- Я начал волноваться, когда пришел в операционную. Меня положили на операционный стол, и тело затряслось. Это был какой-то неосознанный страх, - говорит Артем.
Операция шла четыре часа. Как говорит кандидат медицинских наук, пластический, челюстно-лицевой хирург Артем Бакушев, для восстановления кончика носа пришлось взять часть уха у пациента.
- Дефект носа – это большой психологический дискомфорт для человека. Сложность операции в том, что это плохо кровоснабжаемые для пересадки лоскутов места. Нам надо было создать хорошие условия для приживления, - рассказал Артем Бакушев. – Мы взяли небольшой кусочек уха, потому что хрящ на нем похож на тот, который находится на носу. И все в итоге получилось.
В повязке парень проходил полмесяца. Ему нельзя было переохлаждаться, мочить нос, сильно нагревать и избегать попадания грязи.
- Сейчас краснота спала, пересаженный участок начинает принимать цвет кожи. С первого взгляда вообще не скажешь, что был какой-то дефект, - доволен Денис.