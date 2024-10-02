Общество 02.10.2024 в 17:32

В Улан-Удэ ремонт дороги на проспекте 50-летия Октября идет к завершению

Скоро там нанесут разметку и поставят знаки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ремонт дороги на проспекте 50-летия Октября идет к завершению
В Улан-Удэ в результате ремонта дороги на проспекте 50-летия Октября до пересечения дороги с ул. Чертенкова появились три полноценных полосы, которые разгрузят трафик на этом участке. В ближайшее время подрядная организация нанесет здесь разметку и установит знаки, сообщили в мэрии города. Как уточнили в администрации, полностью работы на дороге завершатся в конце октября.

- Подрядчик закончил работы по устройству тротуара и сходов с него, а также по укладке асфальта в месте расширения магистрали в направлении площади Комсомольской. Кроме того, была перенесена светофорная стойка возле пешеходного перехода у «Бурятэнерго». На очереди – нанесение разметки и установка дорожных знаков. Эти работы должны быть выполнены в ближайшее время, - рассказал начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству Евгений Соболев.

Обновлять дорогу по пр. 50-летия Октября начали в прошлом году по поручению мэра Улан-Удэ. Игорь Шутенков поставил задачу - разгрузить движение на этом сложном участке всеми доступными способами. Первый этап работ выполнили в 2023 году, второй – в 2024-м.

В этом году на четной стороне дороги - от ул. Цивилёва до ул. Комсомольская, подрядчик уложил новый асфальт, установил бордюры, оштукатурил и окрасил подпорную стену, отремонтировал переезды через трамвайные пути, выполнил расширение дороги. Сейчас завершает устройство трамвайной остановки на Элеваторе. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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