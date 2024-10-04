Общество 04.10.2024 в 06:00
В Бурятии горячинцы грозятся сжечь гостевые дома
Из-за «серых» предпринимателей и их гостей жители прибрежных сел сидят без света
Текст: Станислав Сергеев
Развитие туризма в Бурятии подошло к той стадии, когда местное население начинает выступать за открытую конфронтацию с приезжими отдыхающими. Причин на то хватает - дикие и полуцивилизованные туристы устраивают ночные гонки по прибрежным деревням, мешают местным спать, включая музыку на всю катушку. Но главное - коммунальная инфраструктура рассчитана на скромные деревенские домики, а не на забитые под завязку гостевые дома. Как итог - постоянные отключения электричества и кучи мусора.
Невозможно чай вскипятить
От имени жителей знаменитого курортного села Горячинск на очередной сессии Народного Хурала выступал депутат Сергей Мезенин. Начал он с проблемы нехватки электрических мощностей.
- Неоднократно обращения были по поводу обеспечения электроэнергией жителей. На сегодня во многих населенных пунктах Прибайкальского района, особенно в байкальской зоне, недостаточно мощности электрической энергии в сетях. Невозможно ни чай вскипятить, ни какие-то электроприборы включить, - говорил депутат.
По словам Мезенина, он молчал примерно год - ждал, когда местные власти сделают то, что обещали. Ведь ранее он направлял обращение, на которое получил ответ, что проведут работы, установят новые подстанции, то есть усиление будет.
- Но за этот год ничего не сделано. Многие опоры на проводах держатся, обрывы идут постоянные, - возмущался депутат. - Мы много говорим о развитии туризма. Жители села Горячинск на приеме так и сказали: «Мы скоро будем жечь эти дома, которые принимают туристов. Они нигде не учтены, налоги не платят, невозможно посчитать количество туристов, которые приезжают. Мусором все завалено». И то же самое по электроэнергии.
Впрочем, отключения электричества и мусор не единственные причины, чтобы угрожать туристам огнем. Ведь эти проблемы идут вместе с громкой музыкой, ездой в ночное время и прочими атрибутами летних гуляний.
- Сейчас стоит вопрос о подготовке к отопительному сезону. В январе тут все повторится. Зная эту проблему, зная, что местные жители не радушно туристов принимают, а, наоборот, в штыки, давайте менять отношение местных жителей к туристическому потоку. Потому что без местных жителей мы этот туристический поток не примем достойно и не сможем его дальше развивать. Но для этого нам нужно сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно, проживая в своих домах, - говорил Сергей Мезенин.
«Это все они…»
Так совпало, что на той же сессии перед депутатами отчитывался руководитель бурятского филиала «Россети Сибирь» Сергей Козлов. Забегая вперед, скажем, что позиция сетевого монополиста, как это часто бывает с монополистами, звучит, примерно, как: «мы ни в чем не виноваты, это все они».
- По Горячинску. Мы туда выезжали. Жалоба действительно была на низкое напряжение, я отправил туда бригады разобраться, в чем проблема. В Горячинске раньше были частные дома, людям хватало по 10 - 15 киловатт. Сейчас кто-то достроился, кто-то расширился, кто-то внутри пару домиков поставил, чтобы сдавать в аренду и зарабатывать деньги. Теперь люди стали потреблять не 10 - 15 киловатт, а фактически 25 - 30. Поэтому все стали жаловаться, так как из-за существующей нагрузки сети не выдерживают, - рассказывал предысторию главный энергетик в Бурятии.
Чтобы «помочь» местным жителям, энергетики провели рейды среди местных. Установили так называемые «умные» счетчики, которые, помимо прочего, умеют ограничивать потребление энергией ровно той мощностью, которая прописана в договоре.
- При этом мы рекомендовали предпринимателям увеличивать нагрузку, то есть подавать заявки на увеличение мощности. Они - «серые» предприниматели, кстати. Платят 3,77 рубля за киловатт, хотя должны по 6 рублей. Они и налоги должны платить, раз бизнесом занимаются, - сокрушался Сергей Козлов. - 83 таких акта мы составили. Из тех, кого ограничили, часть уже пришла за увеличением мощности. Мы, как энергетики, получая такую заявку, начинаем планировать увеличение мощности, включать в какие-то программы.
Также глава сетевой компании зачем-то предложил объединиться с налоговой и пройтись еще раз по местному населению с очередной волной проверок и санкций. Видимо, господин Козлов оказался глубоко возмущен, что в селах пытающиеся выжить люди «жируют» на облегченных тарифах.
- Рейды провели. Той мощности, которая в рамках договорных отношений с потребителями, достаточно. Но по факту они сами нагрузили сети. И говорят «ой-ой, энергетики, давайте-ка быстро нам меняйте трансформатор». Где-то мы составили акты безучетного потребления, то есть воровства. Такие факты тоже есть, - накалял обстановку руководитель филиала «Россети Сибирь».
Главное, чтобы после его речи у жителей Горячинска не сменился объект ненависти и они не пошли с факелами уже к офису «Россетей».
О каком развитии речь?
К слову, жители Горячинска не врут насчет постоянных отключений. Причем отключения случаются по всему побережью Байкала.
Один из крупных примеров - в июле этого года случилась цепочка аварий на сетях, из-за чего жители нескольких районов сидели без света. Так, 1 июля на линии 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин произошло «технологическое нарушение», из-за чего жители двух районов в жару остались без электричества и не могли пользоваться насосами для скважин. Энергетики долго не могли приблизиться к ЛЭП из-за проходящего поблизости лесного пожара.
Аварию устранили к утру 2 июля, однако вскоре произошла новая, уже на другом участке. В результате оба района снова были обесточены.
В ряде населенных пунктов электричество периодически появлялось - его подавали от стационарных дизель-генераторов. Однако, как признавались энергетики, старые изношенные агрегаты были не в состоянии справиться с необходимой нагрузкой в условиях установившейся жары.
Жалуются на отключения электричества (помимо остального сервиса. - Прим. ред.) и приезжающие на отдых туристы.
- Наконец-то приехал в родную Бурятию. Приехал не один, пригласил своих коллег с их семьями. Сразу же рванули в самое лучшее место на Байкале - в село Максимиха. Понимаю, что дорого, что короткий сезон. Но эти цены - просто космос, дороже, чем в Москве в четырехзвездочной гостинице. Обедов нет, ужина нет. А самое ужасное - это отсутствие электричества. Утром отключили и до самого вечера. Сколько помню, в Баргузинском районе часто не бывает электричества. О каком развитии туризма может идти речь? - высказывался в Сети один из бывших жителей республики.
Между тем в Министерстве туризма Республики Бурятия говорят, что поток отдыхающих в республике растет год от года. Так, в 2023 году наш регион принял более 640 000 человек. Причем речь идет именно о туристах, поселившихся на время отдыха в отелях, гостиницах, на турбазах, то есть без учета тех, кто отдыхает дикарями в палатках или останавливается у друзей, родственников. Для сравнения, в 2022 году в Бурятии организованно отдохнуло около 580 000 гостей.
Учитывая эту тенденцию, проблема будет только обостряться. А учитывая методы энергетиков, которые вместо помощи местным жителям начинают давить их и кошмарить проверками, социальное напряжение возле Байкала будет только расти.
Фото: «Номер один»
Невозможно чай вскипятить
От имени жителей знаменитого курортного села Горячинск на очередной сессии Народного Хурала выступал депутат Сергей Мезенин. Начал он с проблемы нехватки электрических мощностей.
- Неоднократно обращения были по поводу обеспечения электроэнергией жителей. На сегодня во многих населенных пунктах Прибайкальского района, особенно в байкальской зоне, недостаточно мощности электрической энергии в сетях. Невозможно ни чай вскипятить, ни какие-то электроприборы включить, - говорил депутат.
По словам Мезенина, он молчал примерно год - ждал, когда местные власти сделают то, что обещали. Ведь ранее он направлял обращение, на которое получил ответ, что проведут работы, установят новые подстанции, то есть усиление будет.
- Но за этот год ничего не сделано. Многие опоры на проводах держатся, обрывы идут постоянные, - возмущался депутат. - Мы много говорим о развитии туризма. Жители села Горячинск на приеме так и сказали: «Мы скоро будем жечь эти дома, которые принимают туристов. Они нигде не учтены, налоги не платят, невозможно посчитать количество туристов, которые приезжают. Мусором все завалено». И то же самое по электроэнергии.
Впрочем, отключения электричества и мусор не единственные причины, чтобы угрожать туристам огнем. Ведь эти проблемы идут вместе с громкой музыкой, ездой в ночное время и прочими атрибутами летних гуляний.
- Сейчас стоит вопрос о подготовке к отопительному сезону. В январе тут все повторится. Зная эту проблему, зная, что местные жители не радушно туристов принимают, а, наоборот, в штыки, давайте менять отношение местных жителей к туристическому потоку. Потому что без местных жителей мы этот туристический поток не примем достойно и не сможем его дальше развивать. Но для этого нам нужно сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно, проживая в своих домах, - говорил Сергей Мезенин.
«Это все они…»
Так совпало, что на той же сессии перед депутатами отчитывался руководитель бурятского филиала «Россети Сибирь» Сергей Козлов. Забегая вперед, скажем, что позиция сетевого монополиста, как это часто бывает с монополистами, звучит, примерно, как: «мы ни в чем не виноваты, это все они».
- По Горячинску. Мы туда выезжали. Жалоба действительно была на низкое напряжение, я отправил туда бригады разобраться, в чем проблема. В Горячинске раньше были частные дома, людям хватало по 10 - 15 киловатт. Сейчас кто-то достроился, кто-то расширился, кто-то внутри пару домиков поставил, чтобы сдавать в аренду и зарабатывать деньги. Теперь люди стали потреблять не 10 - 15 киловатт, а фактически 25 - 30. Поэтому все стали жаловаться, так как из-за существующей нагрузки сети не выдерживают, - рассказывал предысторию главный энергетик в Бурятии.
Чтобы «помочь» местным жителям, энергетики провели рейды среди местных. Установили так называемые «умные» счетчики, которые, помимо прочего, умеют ограничивать потребление энергией ровно той мощностью, которая прописана в договоре.
- При этом мы рекомендовали предпринимателям увеличивать нагрузку, то есть подавать заявки на увеличение мощности. Они - «серые» предприниматели, кстати. Платят 3,77 рубля за киловатт, хотя должны по 6 рублей. Они и налоги должны платить, раз бизнесом занимаются, - сокрушался Сергей Козлов. - 83 таких акта мы составили. Из тех, кого ограничили, часть уже пришла за увеличением мощности. Мы, как энергетики, получая такую заявку, начинаем планировать увеличение мощности, включать в какие-то программы.
Также глава сетевой компании зачем-то предложил объединиться с налоговой и пройтись еще раз по местному населению с очередной волной проверок и санкций. Видимо, господин Козлов оказался глубоко возмущен, что в селах пытающиеся выжить люди «жируют» на облегченных тарифах.
- Рейды провели. Той мощности, которая в рамках договорных отношений с потребителями, достаточно. Но по факту они сами нагрузили сети. И говорят «ой-ой, энергетики, давайте-ка быстро нам меняйте трансформатор». Где-то мы составили акты безучетного потребления, то есть воровства. Такие факты тоже есть, - накалял обстановку руководитель филиала «Россети Сибирь».
Главное, чтобы после его речи у жителей Горячинска не сменился объект ненависти и они не пошли с факелами уже к офису «Россетей».
О каком развитии речь?
К слову, жители Горячинска не врут насчет постоянных отключений. Причем отключения случаются по всему побережью Байкала.
Один из крупных примеров - в июле этого года случилась цепочка аварий на сетях, из-за чего жители нескольких районов сидели без света. Так, 1 июля на линии 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин произошло «технологическое нарушение», из-за чего жители двух районов в жару остались без электричества и не могли пользоваться насосами для скважин. Энергетики долго не могли приблизиться к ЛЭП из-за проходящего поблизости лесного пожара.
Аварию устранили к утру 2 июля, однако вскоре произошла новая, уже на другом участке. В результате оба района снова были обесточены.
В ряде населенных пунктов электричество периодически появлялось - его подавали от стационарных дизель-генераторов. Однако, как признавались энергетики, старые изношенные агрегаты были не в состоянии справиться с необходимой нагрузкой в условиях установившейся жары.
Жалуются на отключения электричества (помимо остального сервиса. - Прим. ред.) и приезжающие на отдых туристы.
- Наконец-то приехал в родную Бурятию. Приехал не один, пригласил своих коллег с их семьями. Сразу же рванули в самое лучшее место на Байкале - в село Максимиха. Понимаю, что дорого, что короткий сезон. Но эти цены - просто космос, дороже, чем в Москве в четырехзвездочной гостинице. Обедов нет, ужина нет. А самое ужасное - это отсутствие электричества. Утром отключили и до самого вечера. Сколько помню, в Баргузинском районе часто не бывает электричества. О каком развитии туризма может идти речь? - высказывался в Сети один из бывших жителей республики.
Между тем в Министерстве туризма Республики Бурятия говорят, что поток отдыхающих в республике растет год от года. Так, в 2023 году наш регион принял более 640 000 человек. Причем речь идет именно о туристах, поселившихся на время отдыха в отелях, гостиницах, на турбазах, то есть без учета тех, кто отдыхает дикарями в палатках или останавливается у друзей, родственников. Для сравнения, в 2022 году в Бурятии организованно отдохнуло около 580 000 гостей.
Учитывая эту тенденцию, проблема будет только обостряться. А учитывая методы энергетиков, которые вместо помощи местным жителям начинают давить их и кошмарить проверками, социальное напряжение возле Байкала будет только расти.
Фото: «Номер один»
Тегитуризм электричество