В Бурятии горячинцы грозятся сжечь гостевые дома

Развитие туризма в Бурятии подошло к той стадии, когда местное население начинает выступать за открытую конфронтацию с приезжими отдыхающими. Причин на то хватает - дикие и полуцивилизованные туристы устраивают ночные гонки по прибрежным деревням, мешают местным спать, включая музыку на всю катушку. Но главное - коммунальная инфраструктура рассчитана на скромные деревенские домики, а не на забитые под завязку гостевые дома. Как итог - постоянные отключения электричества и кучи мусора.От имени жителей знаменитого курортного села Горячинск на очередной сессии Народного Хурала выступал депутат Сергей Мезенин. Начал он с проблемы нехватки электрических мощностей.- Неоднократно обращения были по поводу обеспечения электроэнергией жителей. На сегодня во многих населенных пунктах Прибайкальского района, особенно в байкальской зоне, недостаточно мощности электрической энергии в сетях. Невозможно ни чай вскипятить, ни какие-то электроприборы включить, - говорил депутат.По словам Мезенина, он молчал примерно год - ждал, когда местные власти сделают то, что обещали. Ведь ранее он направлял обращение, на которое получил ответ, что проведут работы, установят новые подстанции, то есть усиление будет.- Но за этот год ничего не сделано. Многие опоры на проводах держатся, обрывы идут постоянные, - возмущался депутат. - Мы много говорим о развитии туризма. Жители села Горячинск на приеме так и сказали: «Мы скоро будем жечь эти дома, которые принимают туристов. Они нигде не учтены, налоги не платят, невозможно посчитать количество туристов, которые приезжают. Мусором все завалено». И то же самое по электроэнергии.Впрочем, отключения электричества и мусор не единственные причины, чтобы угрожать туристам огнем. Ведь эти проблемы идут вместе с громкой музыкой, ездой в ночное время и прочими атрибутами летних гуляний.- Сейчас стоит вопрос о подготовке к отопительному сезону. В январе тут все повторится. Зная эту проблему, зная, что местные жители не радушно туристов принимают, а, наоборот, в штыки, давайте менять отношение местных жителей к туристическому потоку. Потому что без местных жителей мы этот туристический поток не примем достойно и не сможем его дальше развивать. Но для этого нам нужно сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно, проживая в своих домах, - говорил Сергей Мезенин.Так совпало, что на той же сессии перед депутатами отчитывался руководитель бурятского филиала «Россети Сибирь» Сергей Козлов. Забегая вперед, скажем, что позиция сетевого монополиста, как это часто бывает с монополистами, звучит, примерно, как: «мы ни в чем не виноваты, это все они».- По Горячинску. Мы туда выезжали. Жалоба действительно была на низкое напряжение, я отправил туда бригады разобраться, в чем проблема. В Горячинске раньше были частные дома, людям хватало по 10 - 15 киловатт. Сейчас кто-то достроился, кто-то расширился, кто-то внутри пару домиков поставил, чтобы сдавать в аренду и зарабатывать деньги. Теперь люди стали потреблять не 10 - 15 киловатт, а фактически 25 - 30. Поэтому все стали жаловаться, так как из-за существующей нагрузки сети не выдерживают, - рассказывал предысторию главный энергетик в Бурятии.Чтобы «помочь» местным жителям, энергетики провели рейды среди местных. Установили так называемые «умные» счетчики, которые, помимо прочего, умеют ограничивать потребление энергией ровно той мощностью, которая прописана в договоре.- При этом мы рекомендовали предпринимателям увеличивать нагрузку, то есть подавать заявки на увеличение мощности. Они - «серые» предприниматели, кстати. Платят 3,77 рубля за киловатт, хотя должны по 6 рублей. Они и налоги должны платить, раз бизнесом занимаются, - сокрушался Сергей Козлов. - 83 таких акта мы составили. Из тех, кого ограничили, часть уже пришла за увеличением мощности. Мы, как энергетики, получая такую заявку, начинаем планировать увеличение мощности, включать в какие-то программы.Также глава сетевой компании зачем-то предложил объединиться с налоговой и пройтись еще раз по местному населению с очередной волной проверок и санкций. Видимо, господин Козлов оказался глубоко возмущен, что в селах пытающиеся выжить люди «жируют» на облегченных тарифах.- Рейды провели. Той мощности, которая в рамках договорных отношений с потребителями, достаточно. Но по факту они сами нагрузили сети. И говорят «ой-ой, энергетики, давайте-ка быстро нам меняйте трансформатор». Где-то мы составили акты безучетного потребления, то есть воровства. Такие факты тоже есть, - накалял обстановку руководитель филиала «Россети Сибирь».Главное, чтобы после его речи у жителей Горячинска не сменился объект ненависти и они не пошли с факелами уже к офису «Россетей».К слову, жители Горячинска не врут насчет постоянных отключений. Причем отключения случаются по всему побережью Байкала.Один из крупных примеров - в июле этого года случилась цепочка аварий на сетях, из-за чего жители нескольких районов сидели без света. Так, 1 июля на линии 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин произошло «технологическое нарушение», из-за чего жители двух районов в жару остались без электричества и не могли пользоваться насосами для скважин. Энергетики долго не могли приблизиться к ЛЭП из-за проходящего поблизости лесного пожара.Аварию устранили к утру 2 июля, однако вскоре произошла новая, уже на другом участке. В результате оба района снова были обесточены.В ряде населенных пунктов электричество периодически появлялось - его подавали от стационарных дизель-генераторов. Однако, как признавались энергетики, старые изношенные агрегаты были не в состоянии справиться с необходимой нагрузкой в условиях установившейся жары.Жалуются на отключения электричества (помимо остального сервиса. - Прим. ред.) и приезжающие на отдых туристы.- Наконец-то приехал в родную Бурятию. Приехал не один, пригласил своих коллег с их семьями. Сразу же рванули в самое лучшее место на Байкале - в село Максимиха. Понимаю, что дорого, что короткий сезон. Но эти цены - просто космос, дороже, чем в Москве в четырехзвездочной гостинице. Обедов нет, ужина нет. А самое ужасное - это отсутствие электричества. Утром отключили и до самого вечера. Сколько помню, в Баргузинском районе часто не бывает электричества. О каком развитии туризма может идти речь? - высказывался в Сети один из бывших жителей республики.Между тем в Министерстве туризма Республики Бурятия говорят, что поток отдыхающих в республике растет год от года. Так, в 2023 году наш регион принял более 640 000 человек. Причем речь идет именно о туристах, поселившихся на время отдыха в отелях, гостиницах, на турбазах, то есть без учета тех, кто отдыхает дикарями в палатках или останавливается у друзей, родственников. Для сравнения, в 2022 году в Бурятии организованно отдохнуло около 580 000 гостей.Учитывая эту тенденцию, проблема будет только обостряться. А учитывая методы энергетиков, которые вместо помощи местным жителям начинают давить их и кошмарить проверками, социальное напряжение возле Байкала будет только расти.Фото: «Номер один»