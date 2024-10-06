«Зола падает прямо на головы»

Как известно, если в квартире кончается тепло, то вскоре там закончится и жизнь. Поэтому то, что происходит в ТГК-14, интересует как простых людей, так и власть предержащих. На сессии Народного Хурала как раз состоялся разговор об энергетике. Депутаты и представители работающих в нашей республике энергокомпаний обсудили вопрос тепла, а также планы на ближайшее будущее.В Улан-Удэ основным поставщиком отопления, а также горячего водоснабжения является то и дело проклинаемая людьми читинская компания ПАО «ТГК-14». Именно в ее руках после разных процессов оказались две улан-удэнских ТЭЦ, построенные еще в СССР на деньги налогоплательщиков.Компания прямо говорит, что у нее «монопольные позиции по производству и продаже тепла в Чите, Улан-Удэ и ряде других населенных пунктов». Она также не скрывает, что на ее продукцию отмечается стабильный рост цен. С января 2022 года основным акционером «ТГК-14» стало АО «Дальневосточная управляющая компания». Ей принадлежат аж 85,5% акций. Остальные же 14,5% акционерного капитала принадлежат миноритарным акционерам.В Улан-Удэ регулярно можно услышать от потребителей жалобы по поводу высоких тарифов на тэгэкашное отопление. Наверное, в Чите тоже есть такие жалобы.Гражданам, возможно, будет очень полезно узнать, что при новом господствующем акционере в 2022 - 2023 гг. чистая прибыль ТГК-14 по международному стандарту финансовой отчетности увеличилась более чем в 12 раз. За 2023 год показатель составил 1,6 млрд рублей.Много ли предпринимателей в Бурятии и Забайкальском крае смогли за пару лет нарастить свою чистую прибыль в 12 раз? Может быть, какая-нибудь парикмахерская? Супермаркет? Мебельный салон? Молочный завод? Предлагаем поразмышлять об этом на досуге.В Улан-Удэ несколько лет назад очень активно обсуждали перевод расчета тарифа на отопление на принцип альтернативной котельной. Если говорить коротко, то он предполагает уход от привычного тарифного регулирования, когда цена гигакалории тепла ежегодно индексируется примерно на уровень инфляции. Вместо этого тариф на отопление рассчитывается с учетом еще и затрат на, допустим, строительство нового котлоагрегата. Фактически тариф по альткотельной - это инфляционная индексация плюс дополнительное «утяжеление» за счет инвестиционной надбавки. Эта идея получила тогда отпор как на уровне мэрии города Улан-Удэ, так и на уровне республиканских органов власти.ПАО «ТГК-14» всегда сидело на одном стуле - повсеместно тариф для компании просто индексировали на уровень инфляции. Но в этом году ситуация резко изменилась. Глава правительства России Михаил Мишустин выпустил распоряжение, которым отнес г. Читу к «ценовой зоне теплоснабжения». Это и есть переход на метод альтернативной котельной.Теперь ТГК-14 будет сидеть на двух стульях. Где-то тариф для нее устанавливается по-старому, а где-то уже по-новому. Мы не сомневаемся, что читинские «энергетические коммерсанты» будут продолжать пытаться перевести на метод альткотельной и Улан-Удэ. Но пока в правительстве Бурятии занимают отрицательную позицию.«Считаем, что в настоящее время возможность внедрения механизма альтернативной котельной на территории Республики Бурятия отсутствует», - заявили нашему изданию в профильном министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.Хотелось бы, чтобы эта позиция устояла в кабинетах республиканской власти.Тем временем последняя заметная новость из экономической жизни ТГК-14 следующая: компания объявила о проведении вторичного размещения своих акций.В рамках этого мероприятия основной акционер АО «Дальневосточная управляющая компания» выставит на продажу часть своего пакета акций в размере до 20% от общего количества акций ТГК-14. Так как главный акционер имеет 85,5% акций ТГК-14, данная продажа позволит ему по-прежнему держать под контролем больше половины акционерного капитала, то есть иметь контрольный пакет акций.ТГК-14 надеется по итогам вторичного предложения укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов. Если мероприятие пройдет успешно, то доля акций ТГК-14 в свободном обращении может составить около 29%.Обещают, что привлеченные денежные средства пойдут в дело. Звучат заверения, что не менее 65% от суммы сделки будет направлено в ТГК-14 для модернизации оборудования и увеличения мощности улан-удэнской ТЭЦ-2 с читинской ТЭЦ-1. На оплату поставщикам основного технологического оборудования: турбин, генераторов, котельного оборудования.К слову, в рамках достройки ТЭЦ-2 там хотят построить два новых блока. По предварительной оценке, общий объем финансирования составит 40 млрд рублей из собственных средств ТГК-14 без привлечения бюджетных денег. Один блок введут в конце 2028 года, второй - в середине 2029-го. Там будет производиться тепло и электричество. То есть будет долгожданная большая когенерация. И даже есть задумка перевести часть нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2.Что до сессии Народного Хурала, то при обсуждении вопросов энергетики одним из актуальных моментов стало загрязнение городского воздуха в отопительный сезон. ТГК-14, помимо собственных крупных ТЭЦ, ведет работу на ряде квартальных котельных. К крупным особых претензий нет, а вот к некоторым малым котельным возникают вопросы.«В программу «Чистый воздух» на сегодняшний день включены мероприятия по реконструкции систем золоудаления с сухой на мокрую, что повысит коэффициент полезного действия «Циклонов» до 99% (сейчас 85%. - Прим. ред.). В текущем году должен подписаться комплексный план (по котельным «Загорск», «Юго-западная», «Аэропорт» и «Заречная». - Прим. ред.). В случае подписания со следующего года начинаем реализацию. Приоритет - это котельная поселка Загорска: 2025 год - проект, 2026 год - реализация. Последнее будет за счет федерального источника. Соответственно, остальные котельные по порядку», - доложил парламентариям представитель ТГК-14.Еще одним способом улучшить экологическую ситуацию в компании называют замену одного сорта угля на другой.«На сегодняшний день основное топливо - это тугнуйский каменный уголь. Двигаемся в части замены на уголь бурый. Торгово-закупочные процедуры проведены. Уголь Азейского месторождения в Иркутской области. Находимся в стадии заключения договора. Это позволит нам повысить качество теплоснабжения, и в том числе приоритетная задача - снижение выбросов», - сообщили депутатам.Депутаты указали энергетикам, что Загорская котельная находится в самом центре Загорска. Рядом школа № 22, жилые дома.«Когда топится углем с Тугнуйского разреза, дым в виде золы падает прямо на головы наших жителей», - сказал один из парламентариев.«Сейчас начался сезон, дым пошел, и он идет темный, не светлый. Хотя после обращения в прокуратуру в этом году весной отмечены уже заметные изменения. Сейчас опять черный дым идет», - отметил другой.«Меня по ТГК-14 интересует только один вопрос - это копоть, которая скапливается на юго-западе. Нюансов, конечно, очень много: какой уголь, как идет подготовка и все остальное. Просто могу сказать, благодарю за прошлую зиму, как мы с вами отработали, но если в этом году такая же копоть пойдет, мы просто с вас не слезем», - заявил еще один депутат.Судя по всему, такое будет продолжаться как минимум до того момента, пока на небольших малоэффективных котельных не начнут использовать уголь из Иркутской области.Но главная цель все-таки - это максимальное закрытие дымящих квартальных котельных города Улан-Удэ. Частично есть успехи. В прошлом году несколько угольных котельных стали электрическими. Еще ряд мазутных и угольных котельных в мкр. Стеклозавод закрыли с переводом потребителей на крупную ТЭЦ.Фото: «Номер один»