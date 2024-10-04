Молодой лейтенант из Бурятии погиб на СВО

Сегодня в улусе Нарын Заиграевского района пройдет прощание с 23-летним лейтенантом Аюром Бадмаевым. 10 августа этого года он погиб в ходе спецоперации.Как сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», Аюр Бадмаев родился 6 января 2001 года в селе Илька. После окончания Кадетской школы в 2018 году поступил в военную академию связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного. В 2023 году завершил обучение, получив звание лейтенанта. Служил командиром взвода связи мотострелкового батальона.В спецоперации Аюр Бадмаев участвовал с июня 2023 года. Был награжден медалями «За боевые отличия» и «За освобождение Авдеевки».Дома у Аюра остались мама, сестра и трое братьев.Фото: «Заиграево-инфо.24/7»