Общество 04.10.2024 в 09:51

Молодой лейтенант из Бурятии погиб на СВО

Аюр Бадмаев был дважды награжден медалями, в том числе за освобождение Авдеевки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Молодой лейтенант из Бурятии погиб на СВО
Сегодня в улусе Нарын Заиграевского района пройдет прощание с 23-летним лейтенантом Аюром Бадмаевым. 10 августа этого года он погиб в ходе спецоперации.

Как сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», Аюр Бадмаев родился 6 января 2001 года в селе Илька. После окончания Кадетской школы в 2018 году поступил в военную академию связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного. В 2023 году завершил обучение, получив звание лейтенанта. Служил командиром взвода связи мотострелкового батальона.

В спецоперации Аюр Бадмаев участвовал с июня 2023 года. Был награжден медалями «За боевые отличия» и «За освобождение Авдеевки».

Дома у Аюра остались мама, сестра и трое братьев.

Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
Теги
спецоперация

Все новости

Командующий военно-воздушными силами Монголии поблагодарил Россию за помощь
04.10.2024 в 10:35
71-летняя жительница Улан-Удэ попалась на удочки лже-брокеров
04.10.2024 в 10:18
Мэру Улан-Удэ прокуратура внесла представление
04.10.2024 в 10:18
Жители районов Бурятии учатся выживать на свою зарплату
04.10.2024 в 10:01
Молодой лейтенант из Бурятии погиб на СВО
04.10.2024 в 09:51
Обманутым пенсионерам Бурятии мошенник вернет 2 млн рублей
04.10.2024 в 09:33
В Бурятии мужчина ушел с лесоделяны и пропал
04.10.2024 в 09:30
В Улан-Удэ на 04 октября будет отключение холодной воды
04.10.2024 в 09:30
В Бурятии продолжают гореть леса
04.10.2024 в 09:18
Два загранпаспорта
04.10.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
Командующий военно-воздушными силами Монголии поблагодарил Россию за помощь
РФ оказывает помощь соседней стране в модернизации стратегического аэродрома
04.10.2024 в 10:35
Жители районов Бурятии учатся выживать на свою зарплату
Ее величина находится гораздо ниже минимального размера оплаты труда
04.10.2024 в 10:01
Обманутым пенсионерам Бурятии мошенник вернет 2 млн рублей
Ближайшие 6 лет он проведет за решеткой
04.10.2024 в 09:33
Два загранпаспорта
Законно ли это?
04.10.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru