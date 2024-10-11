Общество 11.10.2024 в 09:00

Доходы от вклада и единое пособие

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Доходы от вклада и единое пособие
Номер один

Вопрос: «Будет ли учтен в доход вклад в банке при назначении единого пособия?»

Если семья имеет вклады и счета в банках, то единое пособие одобрят, если доход от процентов по ним не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения.

В Бурятии прожиточный минимум на душу населения на 2024 год установлен в размере 16 844 руб.

При назначении единого пособия проходит комплексная оценка нуждаемости семьи, где учитывают доходы, имущество, занятость родителей и др.

Главное условие для назначения выплаты: доход на человека в семье не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. При этом родители трудоустроены или имеют объективные причины отсутствия заработка.

Доходы от банковских вкладов и счетов в том числе определяют право на выплату, а также входят в расчет среднедушевого месячного дохода семьи.

Обратите внимание:

- Учитываются вклады всех членов семьи

- Расчет происходит за 12 месяцев

- Если доход от вклада больше прожиточного минимума (16 884 рублей), но вклад закрыт за 6 месяцев до обращения, то он не является основанием для отказа.

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