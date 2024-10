«Башкортостан» оказался симпатичнее «Бурятии»

Тамара Васильева заняла второе место на престижном международном конкурсе красоты «Miss and Mrs Asia Awards», который транслировали на китайском и корейском телевидении.

Под руководством известного менеджера в индустрии красоты Руфины Уюиной Россию на международном конкурсе представляли три девушки: одна из Башкортостана и две из Бурятии.

Бессменного организатора конкурсов красоты в Бурятии Руфину Уюину знают многие. Вокруг ее персоны всегда ходили самые разные слухи и истории.

«Меня стали узнавать уже в начале 90-х, задолго до того, как я занялась конкурсами красоты. В то время на материальный достаток обращалось особое внимание. А я всегда старалась одеваться хорошо. И по сей день не переношу, когда у людей нет вкуса. Например, не люблю, когда девочки носят подделки: фейковую одежду или сумочки», – рассказала Руфина «Номер один» в раннем интервью.

«Судьбу главной короны решали известные дизайнеры, художники, модельеры, а также представители крупнейших косметических компаний Кореи и Китая», – говорит она.

Как отмечают другие издания после «разворота на восток» менеджер в индустрии красоты легко перестроилась на новый формат. Теперь Руфина Уюина наибольшее внимание уделяет азиатским подиумам.Первое место в престижном международном конкурсе красоты «Miss and Mrs Asia Awards» досталось представительнице России из Башкортостана. Второе в категории «Mrs Asia Awards» заняла Тамара Васильева – девушка из Бурятии.Другая же уроженка нашей республики Анна Коктышева удостоилась сразу двух номинаций – «Miss Talant» и «Miss the best dress».

Фото: Монгольский узел.