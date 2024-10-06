В Улан-Удэ сотрудница магазина похитила деньги из кассы

Сотрудница магазина украла из кассы около 500 000 рублей. Недостачу, скопившуюся за месяц, выявили во время ревизии. Как оказалось деньги пропали по вине кассирши, пристрастившейся к игре в онлайн-казино.

Сначала она «позаимствовала» из кассы 103 000 рублей, сделала ставку и проиграла. Затем жертва игрового бизнеса взяла с работы еще 118 000 рублей. Так продолжалось до тех пор, пока окончательная сумма не дошла до 501 340 рублей.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ приговорил местную жительницу к условным 2,5 годам лишения свободы за хищение денег, принадлежащих одной из региональных торговых сетей. Теперь горожанке предстоит вернуть украденные полмиллиона рублей торговому заведению.

Напомним, подобного рода случай произошел в Бурятии несколько лет назад. Женщина работала кассиром-консультантом в одном городском банке. Сотрудница имела доступ к сейфовой комнате, где хранились финансы. Злоумышленница, зная, что в сейфе находятся инкассированные ею деньги, а система видеонаблюдения не работает - похитила 5,3 миллиона рублей.



Когда женщину изобличили, она объяснила свои действия пристрастием к азартным играм и образовавшимся в связи с этим большим долгом.



Суд признал подсудимую виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Иск о возмещении ущерба рассмотрели в порядке гражданского судопроизводства.

Фото: loon.site