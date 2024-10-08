Общество 08.10.2024 в 11:10

Сегодня в Бурятии – последний теплый день

Уже вечером начнется похолодание
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Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Бурятии – последний теплый день
Гидрометцентр Бурятии опубликовал краткий прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, 8 октября в большинстве районов сохранится теплая без осадков погода. Сегодня днем будет +12, +17 градусов.

Однако уже вечером 8 октября смещение активного атмосферного фронта с запада вызовет резкое ухудшение погоды. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами установление временного снежного покрова, усиление северо-западного ветра до 15-20, по южной половине до 24 м/с. Дневная температура понизится на 8 и более градусов.

10 октября очередное смещение атмосферного фронта вызовет осадки преимущественно в виде мокрого снега. На перевалах местами ожидается гололедица. Прогнозируется северо-западный ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью составит -1, -6, днем будет +2, +8 градусов.

11-14 октября в республике сохранится неустойчивая прохладная погода, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Сила ветра составит 6-11, в отдельных районах порывы до 15-19 м/с. Преобладающая температура ночью -2, -7, днем воздух прогреется до +2, +7 градусов, 11-12 октября местами по южной половине республики - до +10, +15 градусов.

Фото: «Номер один»
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