Общество 08.10.2024 в 16:02

Студентам московского института показали Бурятию

Дальний Восток сейчас дает молодежи большие возможности для карьеры
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Текст: Андрей Константинов
Студентам московского института показали Бурятию
7-8 октября студентам Московского энергетического института презентуют Дальний Восток. Это происходит в рамках цикла мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» (6+). Посетители интерактивной выставки открывают для себя макрорегион не только как туристическое направление, но и присматриваются к возможным местам будущей работы и карьерного развития.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, сегодня в самом восточном динамично развивающемся федеральном округе предусмотрены различные меры господдержки для молодых специалистов, создаются комфортные условия для работы и проживания, предоставляются дополнительные субсидии, в том числе льготная ипотека.

Кроме социального и экономического потенциала, на выставке обучающимся представлены туристические достопримечательности. В разделе Бурятии это - Байкал, пешая тропа на Меркитской крепости, Иволгинский дацан, минеральные курорты Курумканского и Тункинского районов. Также студентам рассказали о бурятских национальных видах спорта и блюдах: буузах и боовах, бухлеоре.  

- Дальний Восток — это огромная территория с большими возможностями для карьерной траектории во всех отраслях. Регион очень перспективный для построения карьеры, в том числе специалистам энергетического сектора и IT, но молодежь его недооценивает. Это «ворота» для открытия новых направлений и развития новых рынков, — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Напомним, цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области. На ней представлены несколько интерактивных локаций, на которых в увлекательной форме можно совершить виртуальное путешествие по дальневосточным регионам, узнать о действующих вакансиях, преимуществах жизни и работы в ДФО, пройти тесты на профориентацию.

Проект реализован при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».

Подробнее о цикле мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» можно узнать на сайте https://ddv.moscow/

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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