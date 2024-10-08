Общество 08.10.2024 в 16:46

Мэр Улан-Удэ проверил ход капремонта школы №38

После зимних каникул дети будут учиться в обновленном здании
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ проверил ход капремонта школы №38
В Улан-Удэ в здании школы №38 на Верхней Березовке проходит первый почти за 70 лет комплексный капитальный ремонт. Здесь строители демонтировали старый фасад, сняли утепление кровли, заменили обрешетку, сделали новый карниз. Его выдвинули, чтобы в дальнейшем не было гниения венцов, как раньше. Обустроили щебеночное основание полов по коридорам и пищеблоку, заменили стропильную систему.


– Работа кипит. У нас погодные условия пока позволяют проводить наружные работы. До холодов закроем весь контур и приступим к внутренним работам. Школа старая. Раньше это была контора предприятия, поэтому при разборке фундаментов и нижних венцов обнажились новые проблемы. Мы их решаем – заменили часть венцов, завезли дополнительный щебень внутрь, чтобы сделать хорошую стяжку, выровнять полностью полы, чтобы дети нормально учились и занимались. У школы не хватает спортивного зала. Мы подали заявку в федеральную программу «50 модульных спортивных залов в школах ДФО», чтобы ученики занимались спортом, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Работы идут по графику. В школе полностью обновят системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Будет приобретена новая мебель, оборудование в пищеблок. Там установят пожарно-охранную сигнализацию, наружное освещение по фасаду здания, технические средства для безопасности учащихся и многое другое. Срок завершения работ - до 15 декабря. После зимних каникул дети вернутся в свою школу.


– Учащиеся и весь педагогический коллектив с нетерпением ждут открытия школы после капитального ремонта. 70-летняя школа давно нуждалось в обновлении. Аварийным здание признали в 2020 году. Дети временно перешли в другие школы. Ожидание возвращения в новую отремонтированную школу греет душу, – рассказала директор школы №38 Валентина Турунхаева.


Напомним, что капитальный ремонт здания школы №38 реализуется в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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