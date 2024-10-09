Общество 09.10.2024 в 06:00

В Бурятии молодожены стали заранее готовиться к разводу

Количество брачных договоров в республике резко выросло
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии молодожены стали заранее готовиться к разводу
Федеральная нотариальная палата сообщила о том, что жители республики подписывают все больше брачных договоров.

- В первом полугодии 2024 года в Бурятии заключено 132 брачных договора, что на 80% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Республика занимает 69-е место в России по числу брачных контрактов, - рассказали «Номер один» в палате.

Там пояснили, что брачный договор - это соглашение между супругами, в котором определено, кому и на каких условиях принадлежит недвижимость, вклады, машины, бизнес-активы, паи, ценные бумаги и прочее имущество. - Кроме того, в договоре можно прописать разделение кредитов, расходов, а также выплат друг другу в браке и после него, - сказали в Федеральной нотариальной палате.

Если сравнить Бурятию с сопредельными регионами, то у нас цифры очень скромные. В Иркутской области за первые шесть месяцев нынешнего года у нотариусов удостоверено гражданами 513 брачных договоров, в Забайкальском крае - 188, а в Тыве - 135.

Показатели иркутян и забайкальцев, в принципе, можно назвать закономерными. В Бурятии не проживает и миллиона человек, а численность населения Иркутской области - около 2,4 млн человек. Забкрай тоже более населенный регион - более миллиона жителей.

Но Тыва, конечно, удивляет. Ведь там численность населения около 340 000 человек.

Бурятия последовательно наращивает количество брачных контрактов. За 2022 год нотариусы удостоверили в республике 236 контрактов. В 2023 году - 273. Вскоре мы увидим, будет ли установлен очередной рекорд.

- Популярность брачных договоров растет. Россияне стали более ответственно подходить к вопросам создания семьи, помня не только об эмоциональной составляющей, но и о законных правах и обязанностях супругов. Если раньше брачный договор воспринимался как верный признак брака по расчету, то сегодня все большее число граждан видят в нем эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов в семье и предотвратить многие споры, - заверили «Номер один» в Федеральной нотариальной палате.

Фото: «Номер один»
Теги
семья

Все новости

9 октября в Улан-Удэ будет отключение холодной воды
08.10.2024 в 18:02
Минимущества Бурятии опубликовало список приватизируемых объектов
08.10.2024 в 17:21
В Улан-Удэ прочищают ливневые канализации
08.10.2024 в 17:14
В Улан-Удэ задержан серийный похититель сигарет
08.10.2024 в 16:59
Мэр Улан-Удэ проверил ход капремонта школы №38
08.10.2024 в 16:46
В Бурятии пройдет этнокультурный фестиваль кочевых народов
08.10.2024 в 16:28
В Баунтовском районе Бурятии введен режим ЧС
08.10.2024 в 16:24
В Бурятии будут судить убийцу главы села Тунка
08.10.2024 в 16:07
Студентам московского института показали Бурятию
08.10.2024 в 16:02
11-летняя девочка покончила с собой в новосибирском селе
08.10.2024 в 15:52
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
Мэр Улан-Удэ проверил ход капремонта школы №38
После зимних каникул дети будут учиться в обновленном здании
08.10.2024 в 16:46
Студентам московского института показали Бурятию
Дальний Восток сейчас дает молодежи большие возможности для карьеры
08.10.2024 в 16:02
На улице Бабушкина в Улан-Удэ изменится движение
Новшество введут уже через несколько дней
08.10.2024 в 15:29
Зарплата учителей в Бурятии оказалась ничтожно низкой
В рейтинге регионов ДФО республика «соседится» рядом с аутсайдером
08.10.2024 в 14:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru