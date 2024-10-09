В Бурятии молодожены стали заранее готовиться к разводу

Федеральная нотариальная палата сообщила о том, что жители республики подписывают все больше брачных договоров.- В первом полугодии 2024 года в Бурятии заключено 132 брачных договора, что на 80% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Республика занимает 69-е место в России по числу брачных контрактов, - рассказали «Номер один» в палате.Там пояснили, что брачный договор - это соглашение между супругами, в котором определено, кому и на каких условиях принадлежит недвижимость, вклады, машины, бизнес-активы, паи, ценные бумаги и прочее имущество. - Кроме того, в договоре можно прописать разделение кредитов, расходов, а также выплат друг другу в браке и после него, - сказали в Федеральной нотариальной палате.Если сравнить Бурятию с сопредельными регионами, то у нас цифры очень скромные. В Иркутской области за первые шесть месяцев нынешнего года у нотариусов удостоверено гражданами 513 брачных договоров, в Забайкальском крае - 188, а в Тыве - 135.Показатели иркутян и забайкальцев, в принципе, можно назвать закономерными. В Бурятии не проживает и миллиона человек, а численность населения Иркутской области - около 2,4 млн человек. Забкрай тоже более населенный регион - более миллиона жителей.Но Тыва, конечно, удивляет. Ведь там численность населения около 340 000 человек.Бурятия последовательно наращивает количество брачных контрактов. За 2022 год нотариусы удостоверили в республике 236 контрактов. В 2023 году - 273. Вскоре мы увидим, будет ли установлен очередной рекорд.- Популярность брачных договоров растет. Россияне стали более ответственно подходить к вопросам создания семьи, помня не только об эмоциональной составляющей, но и о законных правах и обязанностях супругов. Если раньше брачный договор воспринимался как верный признак брака по расчету, то сегодня все большее число граждан видят в нем эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов в семье и предотвратить многие споры, - заверили «Номер один» в Федеральной нотариальной палате.Фото: «Номер один»