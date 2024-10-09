В Тункинском районе завершают строительство дома для врачей и учителей

На финишную прямую выходит строительство дома для врачей и учителей в Тункинском районе.

- В начале этого лета в селе Кырен началось строительство дома, который предоставят сотрудникам медицины и образования. На данный момент здание уже готово на 80 %, - сообщили в управлении капитального строительства РБ.

В здании сейчас ведутся работы по благоустройству, установке межкомнатных дверей, натяжных потолков, опор уличного освещения, канализационных резервуаров и сантехнических приборов, а также внутренняя отделка и прокладка труб горячего водоснабжения.

Дома, подобные этому, возводят ещё в семи населенных пунктах Бурятии: Новой Бряни, Сосново-Озёрском, Кижинге, Хоринске, Кяхте, Кабанске и Петропавловке.

Такие дома для врачей и учителей будут рассчитаны на восемь квартир. Завершить их строительство планируется до конца этого года.









На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено более 305 млн рублей.

Фото: скриншот видео и картинки, управление капитального строительства РБ