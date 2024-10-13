«Бристоль» и «Красное&Белое» запретят?

Об инициативе запретить алкомаркеты в регионе (с которыми власти связывают тенденцию к росту потребления алкоголя) заявил губернатор Вологодской области в ходе оперативного совещания с членами регионального правительства.

«Бристоль» и «Красное&Белое» уйдут c рынка Вологодской области, так как мы примем законодательство об ограничении и запрете продажи алкоголя. Текст законопроекта в скором времени будет опубликован, он вступит в силу до с 1 марта 2025 года», – заявил губернатор Георгий Филимонов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Вологодский губернатор Георгий Филимонов хочет закрыть «Красное & Белое» и другие алкомаркеты на территории своего региона. И пообещал, что это будет совсем скоро.

- По поводу «Бристолей» и «Красного и белого» у нас заготовлены сюрпризы. Даю намек – они уйдут с рынка Вологодской области в силу того, что мы примем законодательство, и в ближайшее время мы об этом объявим. Это и ограничения, и запрет продажи алкоголя. Это будет мудро и гибко регламентировано. Но мы вынуждены сделать такой шаг. О нем мы объявим чуть позже. Скоро будет опубликован сам текст такого законопроекта, - сказал губернатор.

В Бурятии подобная инициатива вызвала большой интерес, поскольку в регионе наблюдается колоссальный рост числа алкомаркетов. Так за два года число магазинов данных сетей превысило сотню и продолжает увеличиваться. Вместе с ростом доступности алкоголя увеличивается и алкоголизация населения.

Если опыт Вологодской области будет признан успешным, то республика сможет изучить его и даже воспользоваться полученными компетенциями в области сохранения здоровья населения и прежде всего молодежи.

Фото: Номер один