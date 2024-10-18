Уменьшение оклада

Вопрос: «В каких случаях работодатель может снизить оклад работнику?» Цыжип Бадмаевич Ц.

Работодатель может снизить оклад в следующих случаях:

- появился новый отдел, куда передали часть функций работника;

- купили новое оборудование, а часть ручного труда не требуется.

Незаконное снижение оклада:

- сложная финансовая ситуация у работодателя;

- снижение объема продаж;

- перевод на дистанционный режим работы.

Важно знать, что для изменения условий трудового договора нужно согласие обеих сторон. Снизить оклад в одностороннем порядке работодатель может только при изменении организационных или технологических условия труда. Организация должна предупредить сотрудника о таких изменениях и причинах письменно за 2 месяца, ИП - за 14 дней.

Если сотрудник не согласен на изменения. Работодатель должен предложить все имеющиеся вакансии, подходящие по квалификации сотрудника, или работу с зарплатой ниже прежнего. Если вакансий нет или ни одна из них не подошла, трудовой договор расторгается с выплатой пособия в виде двухнедельного заработка. Основание: ст. 74 ТК РФ

Если работодатель вынуждает согласиться на снижение, то работник может пожаловаться в трудовую инспекцию.