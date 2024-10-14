Старинный колокол передали Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Торжественное событие прошло сегодня, в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

- Сегодня большой праздник Покров Пресвятой Богородицы и в такой знаменательный день мы передали колокол, который нашли строители во время сноса одного из домов на ул. Кузнечная, Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Нашему городу 358 лет и у него богатая история. Место, где нашли колокол располагается в непосредственной близости к Одигитриевскому собору и месту, где раньше находился взорванный в 1936 году Спасский собор г. Верхнеудинска, не исключено, что колокол принадлежал одному из этих храмов и в годы гонений был спрятан неравнодушными людьми, - сказал Игорь Шутенков.

По словам мэра, колокол, который спасли горожане много лет назад, теперь будет украшать собор и служить нынешнему и будущему поколениям улан-удэнцев.

- Огромная благодарность строителям, что они смогли аккуратно и бережно поднять этот колокол и большая благодарность нашей епархии, что она приняла его к себе. Его приведут в порядок, а на территории одного из храмов города будет сооружена специальная звонница для его размещения. Он будет постоянно пребывать в свободном доступе для жителей, туристов и паломников города Улан-Удэ и каждый сможет его увидеть и услышать его звон. С праздником, будьте счастливы! Мира и добра! – поблагодарил Игорь Шутенков.

Фото: скриншот видео, тг-канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова