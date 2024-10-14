В Бурятии открыли охоту на наркоторговцев

В Бурятии стартует второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

О фактах незаконного оборота наркотиков граждане могут анонимно сообщить по телефону доверия.

- Акция проводится с целью привлечения общественности к борьбе с незаконным оборотом и потреблением наркотиков, а также организации работы по приему оперативной информации. Помимо этого, будут проводиться консультации и оказание помощи гражданам, обращающимся с вопросами лечения и реабилитации наркозависимых, - рассказали в полиции республики.

Сообщить информацию о фактах незаконного оборота наркотиков можно по телефону «102», а также в дежурные части территориальных органов МВД России. Все звонки принимаются круглосуточно и на анонимной основе.

- Звонки и обращения граждан готовы принять врачи и специалисты Республиканского наркологического диспансера по «телефону доверия» 8(3012) 565-911.

Акция продлится до 25 октября, - добавили в МВД республики.

Фото: loon.site