Общество 14.10.2024 в 16:19

В Бурятии открыли охоту на наркоторговцев

Сообщить, где торгуют смертью можно по телефону доверия
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии открыли охоту на наркоторговцев

В Бурятии стартует второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

О фактах незаконного оборота наркотиков граждане могут анонимно сообщить по телефону доверия.

- Акция проводится с целью привлечения общественности к борьбе с незаконным оборотом и потреблением наркотиков, а также организации работы по приему оперативной информации. Помимо этого, будут проводиться консультации и оказание помощи гражданам, обращающимся с вопросами лечения и реабилитации наркозависимых, - рассказали в полиции республики.
Сообщить информацию о фактах незаконного оборота наркотиков можно по телефону «102», а также в дежурные части территориальных органов МВД России. Все звонки принимаются круглосуточно и на анонимной основе.
- Звонки и обращения граждан готовы принять врачи и специалисты Республиканского наркологического диспансера по «телефону доверия» 8(3012) 565-911.
Акция продлится до 25 октября, - добавили в МВД республики.

Фото: loon.site

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