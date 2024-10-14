В Улан-Удэ немного благоустроили тропу здоровья на Верхней Березовке

В Улан-Удэ обустроили часть тропы здоровья на Верхней Березовке. Участники акции проложили 500 метров тропы. Участвовали все неравнодушные жители города - государственные и муниципальные служащие, волонтеры, городские лесники. Их работу контролировал эколог, основатель «Большой Байкальской тропы» Андрей Сукнев.

– Спасибо всем участникам нашей акции. Строительство тропы заинтересовало представителей многих районов Бурятии, которые хотят делать у себя на малой Родине подобные туристические объекты, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.

Любимую горожанами тропу здоровья на Верхней Березовке постоянно обустраивают.

К примеру, в 2021 году ученики школы №56 выиграли грант по нацпроекту «Образование» и направили его на создание лесной дорожки «Тропа Победы».

Именно здесь в микрорайоне Аршан после Великой Отечественной войны фронтовики, которые вернулись с фронта, своими силами высадили лес.

- В следующем году начнется строительство самой длинной тропы на Дальнем Востоке здесь же на Верхней Березовке, благодаря поддержке Минвостокразвития России и единой президентской субсидии регионам, - рассказали в администрации Улан-Удэ.

Фото: администрация Улан-Удэ