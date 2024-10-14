Общество 14.10.2024 в 17:47

Жительница Улан-Удэ после концерта в оперном оказалась в больнице

Женщина споткнулась об анкер для рекламной конструкции и получила два перелома
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ после концерта в оперном оказалась в больнице
Советский райсуд Улан-Удэ частично удовлетворил иск горожанки, получившей множество травм в результате падения у оперного театра. Отвечать за это пришлось компании, устанавливающей там рекламную конструкцию.

Как сообщили в пресс-службе суда, происшествие случилось в декабре 2023 года. Около 7 часов вечера женщина после концерта вышла из здания оперного театра и почти сразу споткнулась о металлическую плитку с двумя анкерами для установки рекламной конструкции. Она не была ограждена сигнальной лентой или отмечена каким-либо другим предупреждающим знаком.

В результате падения горожанка получила множество травм, в том числе перелом правой плечевой кости и перелом локтевой кости правого предплечья. Женщине пришлось перенести сложную операцию.

Свой иск о взыскании компенсации морального вреда улан-удэнка адресовала театру оперы и балета. Однако рассматривая материалы дела, суд пришел к выводу, что учреждение культуры в происшествии не виновато. Конструкцию устанавливала частная компания в рамках муниципального контракта по изготовлению и монтажу объектов навигации для туристов. Её и привлекли к ответственности, взыскав в пользу горожанки 500 тысяч рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»

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травма суд компенсация

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