Общество 08.11.2024 в 09:00

Чужой мобильный телефон

Что с ним делать?
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Текст: Номер один
Чужой мобильный телефон
Pixabay

Вопрос: «Что делать, если нашли чужой мобильный телефон?»

При находке чужого мобильного телефона следует помнить, что оставить его себе - незаконно.

Находка или кража. Под находкой закон понимает обнаружение потерянного кем-то предмета. А кража - умышленное хищение для личной выгоды, за которое привлекают к уголовной ответственности. Если вы нашли чужую вещь, в том числе телефон, попробуйте выяснить, кто мог ее потерять. Вы можете, например, написать в домовой чат, если обнаружили находку во дворе или в подъезде. Чаще всего установить хозяина не так просто. Тогда нужно отнести найденную вещь в полицию.

Когда находка превращается в кражу? Примеры:

- вы взяли телефон с лавочки, когда владелец отошел;

- вы знали, кто хозяин гаджета и как его найти, но не стали этого делать и забрали телефон;

- вам было известно, что владелец ищет свою вещь, но вы все равно унесли ее.

Если нашли телефон в общественном месте. Если вы нашли вещь в кафе, кинотеатре, магазине или в автобусе, она считается собственностью владельца помещения или транспортного средства. До тех пор, пока не найдут настоящего хозяина. В подобных случаях лучше сразу же передать телефон администратору, официанту, водителю. Они смогут вернуть его хозяину, если тот вернется за пропавшей вещью.

Как самому передать телефон хозяину. Если в телефоне хватает зарядки и его можно разблокировать, попробуйте дозвониться по номерам из контактов. Лучше всего выбрать самых близких людей для хозяина - «Мама», «Папа», «Муж», «Жена».

Во время разговора кратко опишите обстоятельства, как нашли мобильный. Затем договоритесь, где и когда сможете передать его владельцу. Встречу лучше назначать в людных местах, чтобы были свидетели.

Как заявить о находке в полицию. Если вы нашли телефон на улице, он заблокирован и у него разряжен аккумулятор - лучше обратиться в полицию с заявлением о найденной вещи.

В документе подробно напишите, как вы нашли мобильный. Расскажите, что пытались связаться с его владельцем. Забирать гаджет полиция не имеет права. Поэтому он останется у вас, и если через полгода собственника не найдут, телефон будет считаться вашей собственностью.

Объявление о находке в соцсетях. Можно разместить объявление о находке в пабликах города или района, а также на своей личной странице. Не указывайте конкретное место, где нашли телефон, его модель, какие на нем есть наклейки, цвет чехла. Достаточно написать район города, где обнаружили гаджет, его марку и, например, цвет корпуса. Назвать все остальные детали сможет только настоящий хозяин вещи - так вы определите, что это точно он.

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