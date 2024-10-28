Общество 28.10.2024 в 16:52
Жителя Кяхты недовольны мостом за 70 миллионов
ОНФ уже попросил прокуратуру проверить объект
Текст: Андрей Константинов
Жители Кяхты обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Бурятии с жалобами на новый мост на улице Свердлова. Его реконструкция завершилась в этом году, стоимость работ превысила 70 миллионов рублей. Ранее в республиканском Минтрансе этот мост назвали стратегическим – он расположен в центре города, по нему проходят практически все транспортные потоки, связывающие центральную часть Кяхты с другими районами.
Как сообщили в ОНФ, местные жители обнаружили на новом объекте массу нарушений. Так, ограждения моста не закреплено и шатается. Фонарей на 30 метров моста всего два. Самое большое возмущение вызвал асфальт тротуара, который можно раскрошить не то, что обувью, а даже пальцами.
Непонятные вещи творятся и с рекой Кяхтинка. До строительства она была полноводной, а с появлением моста «истаяла» в ручей, пробивающийся из-под гравия.
«Народный фронт обратился в межрайонную и природоохранную прокуратуру. Просим проверить качество выполнения работ и возможные нарушения природоохранного законодательства», - сообщили бурятские «фронтовики».
Фото: скриншот видео
Как сообщили в ОНФ, местные жители обнаружили на новом объекте массу нарушений. Так, ограждения моста не закреплено и шатается. Фонарей на 30 метров моста всего два. Самое большое возмущение вызвал асфальт тротуара, который можно раскрошить не то, что обувью, а даже пальцами.
Непонятные вещи творятся и с рекой Кяхтинка. До строительства она была полноводной, а с появлением моста «истаяла» в ручей, пробивающийся из-под гравия.
«Народный фронт обратился в межрайонную и природоохранную прокуратуру. Просим проверить качество выполнения работ и возможные нарушения природоохранного законодательства», - сообщили бурятские «фронтовики».
Фото: скриншот видео
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