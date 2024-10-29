В Улан-Удэ начали дистанционно отслеживать пробки

В Улан-Удэ новая система обнаружения ДТП на дорогах отслеживает пробки. Если ранее сотрудники МКУ «Центр управления ИТС г. Улан-Удэ» следили за ситуацией на дорогах в «ручном» режиме, при помощи обзорных камер, то теперь в программе срабатывают уведомления.

– Это позволяет нам в автоматическом режиме фиксировать, где непосредственно произошла авария, что позволило, в том числе сотрудникам ГАИ, оперативно выезжать на места ДТП. Если ДТП небольшое и работают аварийные комиссары при возникновении споров у водителей видео публикации в телеграмм-канале Комитета позволяют выявить виновного и оперативно принять решение, – рассказал Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству на брифинге в мэрии.

При выявлении ДТП и помех для движения транспорта комитет по транспорту публикует информацию в официальном телеграм-канале комитета.

Также подписчики канала получают уведомления об освобождении проезжей части.



В столице Бурятии с каждым годом растет количество автомобилей, если в 2010 году было 110 тысяч, то сейчас почти 200 тысяч.

Работы для контроля ситуаций на дорогах в режиме реального времени проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

– В режиме реального времени оператор может посмотреть и принять меры. Если видит затор, то включить «зеленую волну». Также это позволяет управлять светофорными объектами централизованно. Раньше мы светофоры включали ключами. Чтобы проанализировать автомобильный поток и включить светофор, наши сотрудники стояли два дня, утром и вечером, считали и записывали все в блокнот. Сейчас это все просчитывается быстрее, – отметил Юрий Ткачев.

Уточнить ситуацию на дорогах, по движению общественного транспорта, работе светофорных объектов можно по телефону «горячей линии»: 45-45-53.

Фото: администрация Улан-Удэ