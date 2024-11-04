Общество 04.11.2024 в 09:00

Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем народного единства

Дорогие земляки! От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем народного единства!
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Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем народного единства
фото: предоставлено Хуралом Бурятии
Отмечая этот праздник, мы вновь вспоминаем подвиг наших предков более четырех веков назад отстоявших независимость страны. История великой России свидетельствует, что в самые трудные времена наш народ, преодолевая все тяготы, объединяется, и, сплотившись, твердо идет к победе.

Испокон веков у россиян святы такие понятия как долг перед Отечеством, единство и братские узы. В этом – наша сила и крепость!

Исторически сложилось, что Бурятия стала родным домом для представителей более 100 национальностей, где с уважением относятся к традициям и обычаям всех народов. Наше единство и дружба – те, непреходящие ценности, которыми мы дорожим. Спасибо тем, кто поддерживает семьи участников СВО, кто участвует в общероссийском сборе помощи в поддержку воинов, защищающих интересы России в ходе специальной военной операции, кто оказывает благотворительную и волонтерскую помощь. Сегодня проявление национального единства всем нам важно и нужно как никогда!

Верю, что любовь и верность Родине, идеям гуманизма и мира будут и впредь объединять все поколения россиян.

Дорогие земляки, в этот праздничный день желаю вам доброго здоровья и благополучия, мира и согласия, успехов во всех делах на благо родной Бурятии и великой России!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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павлов день народного единства

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