Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем народного единства

Дорогие земляки, в этот праздничный день желаю вам доброго здоровья и благополучия, мира и согласия, успехов во всех делах на благо родной Бурятии и великой России!

Отмечая этот праздник, мы вновь вспоминаем подвиг наших предков более четырех веков назад отстоявших независимость страны. История великой России свидетельствует, что в самые трудные времена наш народ, преодолевая все тяготы, объединяется, и, сплотившись, твердо идет к победе.Испокон веков у россиян святы такие понятия как долг перед Отечеством, единство и братские узы. В этом – наша сила и крепость!Исторически сложилось, что Бурятия стала родным домом для представителей более 100 национальностей, где с уважением относятся к традициям и обычаям всех народов. Наше единство и дружба – те, непреходящие ценности, которыми мы дорожим. Спасибо тем, кто поддерживает семьи участников СВО, кто участвует в общероссийском сборе помощи в поддержку воинов, защищающих интересы России в ходе специальной военной операции, кто оказывает благотворительную и волонтерскую помощь. Сегодня проявление национального единства всем нам важно и нужно как никогда!Верю, что любовь и верность Родине, идеям гуманизма и мира будут и впредь объединять все поколения россиян.