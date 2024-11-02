Страшные тайны казенного дома

В последнее время в соцсетях идет настоящий шквал откровений на ужасающую тему – насилие над детьми. Жительницы республики выплескивают свои эмоции и воспоминания на просторы интернета, рассказывая о том, что им довелось пережить в детстве. Часто эти истории происходили либо у кого-то дома, либо на улице. История, которой поделилась с нашей редакцией Маргарита Смирнова (имя и фамилия изменены), произошла в стенах коррекционной школы – в месте, где детей должны защищать.В «Номер один» обратилась бывшая воспитанница одной из коррекционных школ-интернатов Бурятии. Спустя несколько лет после окончания школы она решилась рассказать свою историю сексуальной эксплуатации девочки-подростка.Несколько лет назад «Номер один» рассказывал про суровые нравы и порядки, когда-то царящие в одной из коррекционных (специальных) школ, и про насилие над детьми на основе воспоминаний выпускницы школы-интерната. Тогда раскрыть вопиющие подробности жизни в интернате своей младшей сестры Анны решилась опекун воспитанницы. Она рассказала и о наркотиках, и об алкоголе, и даже об интимной связи за вознаграждение между детьми. Аня на протяжении длительного периода времени подвергалась травле и насилию со стороны своих сверстников. Она была доведена до такого состояния, что ей пришлось провести в психоневрологическом диспансере целых два месяца вместо положенных двух недель. Когда девочка легла на плановое лечение, гинеколог обнаружил факт насилия сексуального характера. Тогда сестра Ани обратилась в правоохранительные органы. Началось следствие, также к разбирательствам оперативно подключилось министерство образования, создав межведомственную комиссию для проверки.- В производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия в 2020 году находились два уголовных дела в отношении директора специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), и в отношении бывшего директора, обвиняемого в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).Поводом для возбуждения уголовного дела по факту халатности стали сообщения о совершении одним из обучающихся преступлений в отношении нескольких воспитанниц образовательного учреждения.Поводом для возбуждения второго уголовного дела - по факту злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога - стало фиктивное трудоустройство работника, который получал заработную плату, но фактически не работал в учреждении.Тогда должностные лица признали свою вину, раскаялись, способствовали проводимому расследованию, возместили ущерб. В связи с тем, что они впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести, суд посчитал возможным применить к ним по заявленным ходатайствам меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с прекращением уголовного дела, - сообщили «Номер один» итоги разбирательств.Маргарита Смирнова – выпускница школы-интерната. Девушка, переборов свой страх, после многолетнего молчания решилась рассказать свою непростую историю из жизни во время обучения в спецшколе и проживания в приемной семье. Маргарите 26 лет. Сейчас у нее все хорошо, но так было не всегда.В шесть лет она оказалась в детском доме. Отец умер, а мать из-за алкоголизма лишили родительских прав. У маленькой Риты была бабушка, но из-за возраста ей было тяжело ухаживать за детьми. Поэтому девочку и ее младшую сестру забрали органы опеки и распределили по детским домам. Маргарита говорит, что побывала в разных учреждениях, пока ее окончательно не определили в коррекционную школу-интернат.Со слов нашей собеседницы, в спецшколе дети, обучаясь еще в начальной школе, вступают в сексуальные отношения между собой, когда воспитатели уходят домой или пока они не видят. Но, как оказалось, подобные отношения возникали не только между детьми.- Я училась в третьем классе, мне было 11 лет. Воспитатель отправил весь класс на обед, а меня оставил для мытья полов. И в этот момент он на меня накинулся. Я стала кричать и плакать, но не могла особо сопротивляться, он успел все сделать. Помню, что было очень страшно, - вспоминает Маргарита. – Я не совсем поняла, что произошло. И никому ничего не рассказала. И, потом, мне казалось, что это нормально. Потому что узнала, что все вокруг этим занимаются.Девушка говорит, что после нападения воспитателя в слезах пошла в столовую. Сбежать или куда-то спрятаться она не пыталась.После этого случая воспитатель больше к ней не приставал, потому что Маргариту забрала к себе приемная семья. Казалось бы, счастливый конец истории, но не тут-то было.Мечта Маргариты о счастливой семье не сбылась. Со слов девушки, ужас продолжился. На этот раз со стороны отчима.Летом 2014 года после возвращения с праздника, когда уснули приемная мама и сестра, отец семейства, находясь под воздействием алкоголя, впервые начал приставать к своей приемной дочери.- Он говорил, что любит меня, - рассказывает Маргарита. – Потом часто приходил ко мне, когда его жена была на работе. Он старался пораньше прийти с работы, когда я приходила со школы, и домогался. Чаще всего это происходило летом.На вопрос, почему она не рассказала про эту ситуацию своей приемной маме, Маргарита ответила, что просто боялась. Однако в прошлом году она все же решилась раскрыть чудовищную тайну, надеясь найти понимание и сочувствие.- Она мне, конечно, не поверила. Ответила, что я все придумала и нафантазировала. Но я то знаю, что это не так, - возмущается Маргарита. – Частенько меня сдавали в психушку. Говорили, что у меня агрессия или депрессия. А по факту, чтобы сделать пенсию по инвалидности. Они меня считали глупой, особенно приемный отец. Пользовался моей беззащитностью и так ужасно со мной обходился.Со слов Маргариты, кошмар в ее судьбе превратился в злой рок. Кроме воспитателя и отчима, были и другие случаи. Мы также спросили у Маргариты, почему она не пыталась сопротивляться и осознавала ли до конца, что с ней происходило. Девушка ответила, что она понимала, что происходит что-то не то, но боялась сопротивляться.С тех пор, как Рита уехала из села, своих обидчиков она больше не видела.- Я захотела рассказать эту историю для того, чтобы другие дети не молчали. Нас, детдомовских детей, считают глупыми и думают, что с нами можно как угодно обращаться. Это несправедливо, – со слезами на глазах говорит Маргарита.Девушка говорит, что девочки между собой не делились такими историями. Все держали в себе. Также они ничего не рассказывали психологам, уже выпустившись из интерната. Многие боятся и стесняются рассказывать такие вещи. И пытаются забыть все как страшный сон.После неудачной попытки все рассказать приемной маме Маргарита больше не общается с ней. Девушка переживает за другую воспитанницу школы-интерната, которая сейчас живет с ее бывшей семьей. В школе принято брать на каникулы детей в семьи, и некоторые остаются там жить.- Я пыталась с ней связаться и спросить про ее жизнь. Нашла ее в социальных сетях, но она меня игнорирует, даже в друзья не добавляет. Я уверена, что с ней приемный отец тоже спит. Мне кажется, что про меня ей наговорили всякие гадости, очернили меня, поэтому она со мной не общается. Честно, я переживаю за нее, – с тревогой рассказывает героиня. – Ладно, мы уже взрослые и давно окончили школу.Нормальную жизнь в школе-интернате, со слов девушки, она видела только во время проверок.- Когда приезжали с проверками, учителя и воспитатели начинали к нам лучше относиться, в школе царил порядок. Но когда они уезжали, все возвращалось на круги своя, - вспоминает Маргарита. – А еще в школе есть негласное правило. По наущению учителей, старшие дети «воспитывают» младших или неугодных учеников. Таковы лихие законы школы.Напомним, что Маргарита Смирнова выпустилась из школы в 2018 году, когда ей было 19 лет. Прошло уже шесть лет. Рита никогда не обращалась ни в полицию с заявлениями на своих обидчиков, ни за психологической помощью. Весь этот груз она носит в своей душе.- Конечно, мне тяжело. Своих детей у меня нет и пока не планирую. Приставали к тем ребятишкам, к кому никто не приезжал, к тем, кого не забирали на каникулы, - говорит девушка.Мы поговорили с директором той самой школы-интерната, чтобы узнать, действительно ли имели место факты насилия над воспитанниками.- Я вступила на должность директора в 2020 году, что происходило ранее, мне неизвестно. Вы в курсе, что наши дети имеют диагноз «умственная отсталость»? И, вообще, по телефону такие вещи не обсуждаются. Вы можете все что угодно мне наговорить, – резюмировала директор школы.Эта исповедь одна из тех, которые выплеснули вместе с душевной болью уже взрослые женщины. Дети зачастую молчат, потому что запуганы или не видят ни в ком из близких своего защитника, либо полагают, что взрослые им не поверят. Поэтому детского насилия зачастую не замечают даже родные и близкие люди, не видят проблем, что уж говорить о сотрудниках в спецучреждении. Директор спецшколы отмахнулась от журналистов со словами, что она не отвечает за то, что было до ее трудоустройства. Но если она не обратит внимания на эту, по ее мнению, «чужую» историю, то вполне возможно, что вскоре у нее появятся свои такие истории.Если нет желания говорить с журналистами о проблемах, то можно начать хотя бы с того, чтобы разместить общероссийский единый детский телефон доверия в доступном для детей месте: 8‒800‒2000‒122 - бесплатная горячая линия (круглосуточно).