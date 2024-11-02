Общество 02.11.2024 в 14:15

В Бурятии из-за непогоды слетели с трассы две машины

Жителям республики лучше воздержаться от поездок
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за непогоды слетели с трассы две машины
Начавшийся сегодня снегопад серьезно осложнил движение на федеральных и региональных трассах в Бурятии. Так, утром в Кабанском районе фура перекрыла обе полосы на автодороге «Байкал» между поселком Мантуриха и станцией Боярский. Из-за образовавшегося гололеда на подъёме там временно ограничивали движение грузовиков. По данным вайбер-чата «Кабанск-инфо.24/7», в настоящее время движение на этом участке восстановлено.

Сложная ситуация сейчас сложилась на трассе в Тарбагатайском районе перед селом Десятниково. Там из-за большегрузов, которые не могут подняться на подъем, затруднено движение в обе стороны, передает «Тарбагатай-инфо.24/7».


На автодороге Улан-Удэ – Курумкан между Гремячинском и Туркой из-за плохой видимости и гололеда слетели с трассы сразу две машины, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».

Между тем в Бурятрегионавтодоре сообщили, что никакие ограничения движения на региональных дорогах пока не вводились. На трассах работает спецтехника, которая чистит и подсыпает дороги.

- Подсыпка производится песчано-гравийной смесью. Такой вид противогололедного материала не плавит снег, а создает на дорогах шероховатую поверхность. Однако, при интенсивном движении транспорта песчано-гравийная смесь выносится за пределы проезжей части, поэтому в некоторых местах возможно образование стекловидной наледи. Мы поставили подрядчикам задачу увеличить объем и частоту подсыпки опасных участков, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта, — рассказал руководитель Бурятрегионавтодора Владимир Соснин.

Работы по чистке и подсыпке дорог сейчас идут в Тарбагатайском, Кяхтинском, Прибайкальском и других районах.

Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7», «Баргузин-инфо.24/7»
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