В Бурятии из-за непогоды слетели с трассы две машины

Сложная ситуация сейчас сложилась на трассе в Тарбагатайском районе перед селом Десятниково. Там из-за большегрузов, которые не могут подняться на подъем, затруднено движение в обе стороны, передает «Тарбагатай-инфо.24/7».





Начавшийся сегодня снегопад серьезно осложнил движение на федеральных и региональных трассах в Бурятии. Так, утром в Кабанском районе фура перекрыла обе полосы на автодороге «Байкал» между поселком Мантуриха и станцией Боярский. Из-за образовавшегося гололеда на подъёме там временно ограничивали движение грузовиков. По данным вайбер-чата «Кабанск-инфо.24/7», в настоящее время движение на этом участке восстановлено.На автодороге Улан-Удэ – Курумкан между Гремячинском и Туркой из-за плохой видимости и гололеда слетели с трассы сразу две машины, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».Между тем в Бурятрегионавтодоре сообщили, что никакие ограничения движения на региональных дорогах пока не вводились. На трассах работает спецтехника, которая чистит и подсыпает дороги.- Подсыпка производится песчано-гравийной смесью. Такой вид противогололедного материала не плавит снег, а создает на дорогах шероховатую поверхность. Однако, при интенсивном движении транспорта песчано-гравийная смесь выносится за пределы проезжей части, поэтому в некоторых местах возможно образование стекловидной наледи. Мы поставили подрядчикам задачу увеличить объем и частоту подсыпки опасных участков, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта, — рассказал руководитель Бурятрегионавтодора Владимир Соснин.Работы по чистке и подсыпке дорог сейчас идут в Тарбагатайском, Кяхтинском, Прибайкальском и других районах.Фото: «Тарбагатай-инфо.24/7», «Баргузин-инфо.24/7»