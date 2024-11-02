В Улан-Удэ открыли первый модульный спортзал

- Я рад, что у нас появился такой замечательный модульный спортивный зал. Первый в нашем городе, но я уверен, далеко не последний. Здесь вы будете заниматься физкультурой и, возможно, для кого-то из вас это будут первые шаги к вашим олимпийским медалям. С большим удовольствием поздравляю вас с новосельем и приглашаю ребят из районов приехать к нам на соревнования по мини-футболу, - сказал Игорь Шутенков.





В Улан-Удэ открыли первый модульный спортивный зал. Теперь школьники микрорайонов Исток и Солдатский будут заниматься спортом в современном, уютном и светлом зале школы №54. На открытии побывали глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Дорогие земляки, ученики, педагоги, всех поздравляю с открытием нового спортивного зала. Поздравляю также Мухоршибирь и Селенгинск, где открылись модульные залы. Всё это по инициативе полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, по его поручению Минвостокразвития выделяет нашей республике средства, на которые мы строим такие нужные объекты, - отметил Алексей Цыденов.В модульном спортзале с тёплым переходом из здания школы есть все для уроков физкультуры: тренерская, раздевалки, душевые, просторная площадка для футбола, волейбола и баскетбола, а также тренажёры.Школе №54 почти 40 лет, но с момента постройки тут не было спортзала. Почти 1300 детей занимались спортом в классах, на улице или в коридоре. Новый спортивный зал стал причиной радости целых семей.- В этой школе учился мой папа, работает моя мама и учусь я. Мы очень благодарны тем, кто построил здесь новый спортзал, - сказал ученик шестого класса Роман.Модульные спортивные залы строят благодаря федеральной программе «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» при поддержке заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.Фото: мэрия Улан-Удэ