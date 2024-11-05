Общество 05.11.2024 в 17:25

В Улан-Удэ жизнь на улице Смолина постепенно возвращается в прежнее русло

Проезжать по улице стало легче, говорят в мэрии города
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ жизнь на улице Смолина постепенно возвращается в прежнее русло
Фото: мэрия Улан-Удэ
На ряде участков улицы Смолина в Улан-Удэ, где идут работы по реконструкции инженерных сетей в рамках мастер-плана, уже засыпали раскопанные траншеи и уложили твердое покрытие. Как сообщили в мэрии города, теперь проезжать здесь стало гораздо легче.

В частности, расширен проезд на участке возле улицы Бау Ямпилова. Также на остановке «Баня» временно открыт полноценный проезд для транспорта. Работы на этом участке возобновятся после Нового года. Пока же здесь вновь временно откроют проход для пешеходов по действующему ранее переходу. Это будет сделано в ближайшее время после проведения небольших восстановительных работ.


Напомним, масштабные работы на сетях в центре Улан-Удэ будут проводить в течение двух лет – в 2024-2025 годах, в том числе зимой и весной. В связи с этим мэрия приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и просит набраться терпения.
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