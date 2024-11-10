В Улан-Удэ дефицит тепловой мощности может вызвать энергетический коллапс

Российские энергетики предупредили об угрозах выхода из строя импортного энергооборудования при невозможности его ремонта. Существующий «непокрываемый дефицит мощности» требует строительства новых электростанций во многих регионах нашей страны. Бурятия не исключение, отмечают эксперты.Напомним, прошлой зимой из-за нехватки мощностей электрогенерации, физической невозможности сетей и трансформаторных подстанций обеспечить подачу необходимого количества электроэнергии в отдаленных районах города отключались жилые кварталы и учреждения. Одной из причин стало недостаточное количество тепла, подаваемого ТГК-14, в результате чего жители начали массово использовать обогреватели, перегружая сети и вызывая веерные отключения.Нарастающую проблему обозначили еще этим летом, когда в столице Бурятии разработали и утвердили нормативные документы по прохождению зимнего отопительного сезонам 2024 - 2025.- Их утвердили администрация города и ТГК-14. Так вот по данным ТГК-14 подаваемая ТЭЦ-1 тепловая мощность не превышает 303 Гкал/час. Между тем сами энергетики заявляют о том, что им для обеспечения города теплом в отопительный период необходимо 388 Гкал/час, а договоров с потребителями подписано на 761 Гкал/час, - рассказал улан-удэнский эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев.Получается, что мы наблюдаем очевидный двукратный дефицит мощности. При этом расчеты для зданий, не имеющих теплосчетчиков, ведутся и оплачиваются по нормативу потребления. То, что, скорее всего, в этом году с теплоснабжением будут большие проблемы, доказывают цифры, предоставленные администрацией города.Всего с начала отопительного сезона на территории Улан-Удэ специалисты успели зарегистрировать 3165 обращений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было всего 2686. Аналогичная ситуация складывается и по теплоснабжению - 910 обращений, что на 24% больше прошлогодних данных, когда жители жаловались 691 раз.При этом в администрации отмечается, что «большинство обращений по теплоснабжению связано с периодом запуска системы отопления. Рост обращений связывается с несвоевременным проведением ТГК-14 работ по капитальному ремонту и отставанием от утвержденного графика». Самих же жалоб на недогрев немного, по крайней мере так уверяют чиновники.- По состоянию на сегодня в диспетчерские службы города поступают единичные обращения. Жалобы потребителей оперативно, в течение суток, отрабатываются районными администрациям. Совместно с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, - отмечают в ведомстве.Владимир Афанасьев полагает, что эта статистика связана в том числе с погодой. Пока на улице относительно тепло, но как только наступят действительно холодные дни, жители города начнут замерзать в квартирах.- Когда в квартирах многоквартирного дома понижается температура, люди начинают звонить в диспетчерскую города, а оттуда идет сигнал в управляющие компании. Если они сразу же решают проблему или она несущественная, то данная жалоба может не регистрироваться. Если не получается решить вопрос сразу, то он регистрируется и идет в отчетность. Тогда ЖЭУ нахлобучивают, сантехники бегут в подвал и увеличивают подачу тепла в доме, увеличивая пропускное сечение входящей трубы. На какое-то время температура в доме поднимается. Но, по сути, это тришкин кафтан, - говорит он.Согласно законам физики, в соседнем доме снижается поступление тепла, поскольку его необходимого количества не хватает. По словам Владимира Афанасьева, люди нередко отчаиваются и перестают звонить в диспетчерскую, считая недогрев неизбежным.Москва признала наличие дефицита электромощностей в нашем регионе. Электроэнергии действительно не хватает покрыть все нужды в пиковый период. К этому добавляется и вопрос по сетям, поскольку электрические не рассчитаны на повышенную нагрузку.Добавило проблем и удорожание дров в частном секторе. Многие жители города в прошлом сезоне посчитали выгодным не топить свои печки дровами, а включать обогреватели и электрокотлы на полную мощность. В результате прошлой зимой энергетики были вынуждены перейти к веерному отключению электроэнергии. Тогда особенно пострадал Левый Берег, когда из-за изношенности электрического оборудования планово отключались от света даже магазины и предприятия бытового обслуживания.Предстоящей зимой дефицит тепла может усилиться. И, как следствие, - напряжение в сетях. Это связано также с тем, что ТГК-14 в этом году с разрешения администрации города демонтировала два котла на улан-удэнской ТЭЦ-1. Они ранее работали на мазуте и должны были включаться в период пиковых холодов, позволяя городу поддерживать тепловой контур в том числе и в период аварий.- Ранее, во времена СССР, вывод тепловых мощностей из эксплуатации на ТЭЦ допускался только в случае замены выбывающего оборудования новым и сохранения запаса по мощности, - говорит эксперт Мария Елизова. - Демонтировав старые два котла, ТГК-14 не ввела новые, тем самым снизив располагаемую тепловую мощность на станции. Безусловно, это рискованный шаг.Владимир Афанасьев разделяет позицию коллеги: «Энергетики явно поторопились демонтировать котлы, которые могли бы дать 200 Гкал/час дополнительно в пиковые холода и снизить дефицит тепловой мощности. И, как знать, может, только работа дополнительных мощностей помогла бы избежать веерных отключений электроэнергии в отдаленных районах города в случае возможных крупных аварий на станции».Случаются они на ТЭЦ-1 примерно один раз в десятилетие. Последний раз громыхнуло на станции в 2021 году.Эксперт полагает, что жители города должны помочь процессу принятия решения по недогреву через массовую подачу жалоб.- Если стало холодно в квартире, то не надо попускаться, сразу звоните в единую диспетчерскую службу города, жалуйтесь. Эта жалоба по телефону должна быть зарегистрирована, чтобы они потом не говорили, что все у нас замечательно с теплом, - продолжает Владимир Афанасьев. - Это один из немногих инструментов влияния горожан на обеспечение теплом, за которое мы платим огромные деньги. Мы должны требовать с них предоставления качественной услуги. И формировать статистику, позволяющую реально видеть картину, а не отмазки типа «жалоб мало».В эту зиму мы входим в очень опасное положение с дефицитом тепловых мощностей, без «пиковых» котлов № 12 и 13. Если прошлую зиму мы без аварий кое-как прошли, то на этот раз ситуация может вызвать сразу два кризиса: в теплогенерации и электроснабжении, которые оказались взаимосвязанными. Судя по всему, нам стоит уповать на погоду. Если зима будет теплой, то этот отопительный сезон город переживет с теплом и светом.