Общество 13.11.2024 в 09:00

Перепланировка жилых помещений

Разберем важные изменения
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Текст: Номер один
Перепланировка жилых помещений
Pixabay

Вопрос: «Слышала, что поменялись правила перепланировки жилых помещений. Правда ли это?»

Оксана Ч.

Да, с 1 апреля 2024 года вступили в действие изменения в Жилищный кодекс РФ и в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Уточнили понятие перепланировки. По старому закону перепланировкой считалось изменение конфигурации квартиры.

 Теперь под этим понимается:
-изменение границ квартиры;
-изменение площади;
-образование новых помещений, в том числе объединение или раздел смежных квартир;
-изменение внутренней планировки, даже если не меняются границы или площадь.

Если построить или снести стену, разобрать встроенный шкаф, который обозначен на плане квартиры, объединить ванную и туалет или сделать гардеробную отдельным помещением — все это нужно согласовывать.

Раньше нужно было отражать перепланировку в техническом паспорте. Но однозначного требования также внести изменения в ЕГРН не было. Теперь данные о перепланировке должны быть в техническом плане и в ЕГРН.

Перепланировку придется согласовывать при изменении площади квартиры или границ помещения: например, при разделении комнаты на две или создании кладовой. Теперь перепланировкой считается не только создание новых комнат, изменение общей площади и границ, но и перенос дверного проема, демонтаж встроенных шкафов.

Алгоритм согласования перепланировки:
1. Разработать проект перепланировки.
2. Получить в местной администрации разрешение.
3. Выполнить работы.
4. Заказать у кадастрового инженера новый технический план.
5. Отправить в орган местного самоуправления уведомление о завершении работ и приложить технический план. Это можно сделать лично или через МФЦ.
6. Дождаться акта приемочной комиссии, который подтвердит перепланировку, а на его основании администрация отправит документы в Росреестр.
7. Заказать выписку из ЕГРН и проверить, указаны ли новые данные.

Перепланировка будет считаться завершенной со дня внесения сведений в ЕГРН. Если этого не сделать, перепланировка будет считаться несогласованной. Это может создать проблемы при продаже, а кроме того, могут выписать штраф.


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