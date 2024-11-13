Перепланировка жилых помещений

Вопрос: «Слышала, что поменялись правила перепланировки жилых помещений. Правда ли это?»

Оксана Ч.

Да, с 1 апреля 2024 года вступили в действие изменения в Жилищный кодекс РФ и в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Уточнили понятие перепланировки. По старому закону перепланировкой считалось изменение конфигурации квартиры.

Теперь под этим понимается:

-изменение границ квартиры;

-изменение площади;

-образование новых помещений, в том числе объединение или раздел смежных квартир;

-изменение внутренней планировки, даже если не меняются границы или площадь.

Если построить или снести стену, разобрать встроенный шкаф, который обозначен на плане квартиры, объединить ванную и туалет или сделать гардеробную отдельным помещением — все это нужно согласовывать.

Раньше нужно было отражать перепланировку в техническом паспорте. Но однозначного требования также внести изменения в ЕГРН не было. Теперь данные о перепланировке должны быть в техническом плане и в ЕГРН.

Перепланировку придется согласовывать при изменении площади квартиры или границ помещения: например, при разделении комнаты на две или создании кладовой. Теперь перепланировкой считается не только создание новых комнат, изменение общей площади и границ, но и перенос дверного проема, демонтаж встроенных шкафов.

Алгоритм согласования перепланировки:

1. Разработать проект перепланировки.

2. Получить в местной администрации разрешение.

3. Выполнить работы.

4. Заказать у кадастрового инженера новый технический план.

5. Отправить в орган местного самоуправления уведомление о завершении работ и приложить технический план. Это можно сделать лично или через МФЦ.

6. Дождаться акта приемочной комиссии, который подтвердит перепланировку, а на его основании администрация отправит документы в Росреестр.

7. Заказать выписку из ЕГРН и проверить, указаны ли новые данные.

Перепланировка будет считаться завершенной со дня внесения сведений в ЕГРН. Если этого не сделать, перепланировка будет считаться несогласованной. Это может создать проблемы при продаже, а кроме того, могут выписать штраф.