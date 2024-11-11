Общество 11.11.2024 в 14:18

Школьники Бурятии могут выиграть путевку в «Артек»

Для этого им нужно принять участие в конкурсе чтецов «Живая классика»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьники Бурятии могут выиграть путевку в «Артек»

Школьники Бурятии могут выиграть путевку в «Артек». Для этого им нужно принять участие в международном конкурсе чтецов «Живая классика» (возрастное ограничение 6+). Заявки на участие принимаются до 25 января 2025 года.

Принять участие могут школьники в возрасте от 10 до 17 лет, как из России, так и из других стран.

В этом году конкурс предлагает две номинации: «Классическая литература» (XVIII-XX век), «Современная литература» (произведения XXI века).

- Участники могут выбрать только одну из номинаций, представив на конкурс отрывок из прозаического произведения на русском языке. Конкурс начинается с этапа на уровне учебных заведений, где у каждого учреждения должен быть назначен куратор. Финалы, как международные, так и российские, пройдут весной в международном детском центре «Артек», - сообщает сайт о конкурсах и грантах.

Каждый участник получает сертификат, победители каждого этапа получают дипломы. Победители региональных этапов награждаются путевкой в «Артек» и участвуют в общероссийском отборе.

Финалисты Всероссийского конкурса (до 10 участников) награждаются дипломом «Суперфиналист» и подарками от спонсоров. Они также получают шанс выступить на Красной площади в Москве.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: ru.freepik.com

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