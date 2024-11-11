Общество 11.11.2024 в 15:43

Врач из Бурятии спас пассажирку самолета

В ходе полета у пенсионерки случился гипертонический криз
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Текст: Андрей Константинов
Врач из Бурятии спас пассажирку самолета
Фото: Закаменская ЦРБ
Инцидент произошёл в минувшее воскресенье во время полёта самолета по маршруту Улан-Удэ – Казань. Как рассказали в Закаменской центральной районной больницы, примерно спустя 2 часа после вылета у одной из пассажирок резко ухудшилось самочувствие. Пенсионерка обратилась за помощью к бортпроводникам.

Сначала стюардессы самостоятельно пытались оказать помощь пожилой женщине. Однако у пенсионерки продолжались сильные головные боли, она жаловалась на тошноту, головокружение и учащённое сердцебиение.

Наконец, командир воздушного судна по громкой связи обратиться к пассажирам с вопросом, есть ли на борту врачи. Оказалось, что этим же рейсом летел врач-хирург Закаменской ЦРБ Баясхалан Батуев. Услышав призыв пилота, он вызвался оказать первую помощь.

Выяснив, что у пассажирки очень высокое давление, врач уложили пенсионерку, для чего пришлось освободить соседние кресла самолёта. У одного из попутчиков оказались при себе лекарства для понижения давления. Баясхалан Батуев также использовал маску для подачи кислорода, чтобы облегчить дыхание пожилой пассажирке.

«В результате оказанной первой помощи пенсионерке стало намного легче. Давление стабилизировалось. При посадке в Казани пассажирке уже не требовался вызов скорой. Она поблагодарила врача за оказанную помощь», - сообщили в Закаменской ЦРБ.
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