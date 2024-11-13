Очистные под пристальным вниманием

Бурятию посетила московская делегация во главе с депутатами Государственной Думы Жанной Рябцевой, Вячеславом Дамдинцуруновым, а также заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Алексеем Ересько. Совместно с главой республики Алексеем Цыденовым они инспектировали строящиеся очистные сооружения. Основная цель визита заключалась в выяснении причин высокой стоимости строительства объектов и отставания от сроков выполнения работ.Визит был не спонтанным, а в рамках контроля за выполнением поручения президента Владимира Путина по решению экологических проблем Волги и Байкала. В 2018 году глава государства поставил задачу за шесть лет втрое сократить сброс загрязненных сточных вод в Волгу. Для этого в рамках двух федеральных проектов нацпроекта «Экология» запланировано строительство и реконструкция более 140 очистных сооружений в 19 субъектах страны.Жанна Рябцева неслучайно в момент посещения нашей республики отметила, что стоимость очистных сооружений в Северобайкальске кратно превышает стоимость аналогичных очистных на Волге, построенных еще в 2020 году и имеющих такую же мощность в 5 000 кубометров. Однако глава Бурятии Алексей Цыденов напомнил комиссии, что очистные на Волге строились до 2020 года, когда цены на оборудование существенно различались. Кроме того, в проектах часть оборудования была импортного происхождения, и в связи с западными санкциями потребовалось приобретение более дорогих технологий по очистке стоков. Высокая стоимость проекта также связана со сложной логистикой. В самый северный район республики завести материалы намного дороже ввиду ограниченной наземной транспортной инфраструктуры.Основным же фактором разницы в стоимости проектов стали более жесткие экологические требования, чем в центральной части нашей страны. Так, эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях в Бурятии должна соответствовать требованиям сразу двух приказов - Минприроды России № 83 «О предельно допустимом воздействии на уникальную экологическую систему озера Байкал» и Минсельхоза России № 552 «О качестве воды в водных объектах рыбохозяйственного значения», поскольку объект строится на реке Тые.Также в начале строительства подрядчик столкнулся с проблемой промерзания грунта. После поставки специализированной техники темпы работ были восстановлены.Фактическое расстояние до места вывоза грунта после разработки котлованов увеличилось, для чего необходима корректировка проектной документации, которая требует прохождения обязательной государственной экспертизы.Как выяснили члены комиссии, строительство очистных сооружений в Северобайкальске сегодня отстает от графика, но генеральный подрядчик ФАУ «РосКапСтрой» заверил: «работы будут завершены в срок».Привлечь же другого поставщика, как предлагалось в рамках выездного совещания, не представляется возможным, поскольку распоряжением от 17 февраля 2023 года ФАУ «РосКапСтрой» закреплен в качестве единственного поставщика и исполнителя по строительству северобайкальских очистных.Новые очистные после их ввода в эксплуатацию обеспечат исполнение нормативов. Будет выполнена перекладка всех внутренних инженерных коммуникаций, строительство автоматизированной сливной эстакады и капитальный ремонт корпуса с полной заменой оборудования на современное, которое будет очищать 5 000 кубометров сточных вод в сутки. В том числе мембранный биореактор, сочетающий традиционную биологическую очистку и мембранное разделение.Пока же было отмечено: «действующие очистные сооружения в Северобайкальске не справляются, и взвешенные вещества превышают установленные нормы почти по всем нормативам».Аналогичные жесткие экологические требования возникли и к очистным сооружениям, которые в настоящий момент реконструируются в городе Улан-Удэ. Ведь очистные расположены на реке Селенге, впадающей в Байкал. Там также побывали члены комиссии.«На федеральном уровне знают абсолютно все о нашей проблеме - это так называемый байкальский фактор, за который доплачивают все. Вся страна живет по одним нормативам, а мы живем по другим, более строгим, которые накладывают определенные обязательства. Улан-удэнские очистные от этого также дороже, поскольку оборудование, которое мы там устанавливаем, оно совершенно другое, с более глубокой очисткой и фильтрацией, больше дополнительного оборудования. Такие технические решения закладываем не мы, мы соблюдаем нормативы, предписанные нам законом. И технический совет утверждает эти технические, проектные решения и, соответственно, их стоимость. Мы давно стучимся во все двери с тем, что нужно разумно подойти к тем нормам, которые ранее большим портфелем приняли в отношении Байкала», - отметил глава республики.Но если в Северобайкальске и Улан-Удэ речь шла о более высоких затратах на очистные сооружения, то в поселке Выдрино речь шла, наоборот, о заниженной стоимости работ.Напомним, в марте 2022 года на территории Выдрино были запущены новые очистные сооружения. Годом ранее «Номер один» опубликовал материал, в котором поставил под сомнение целесообразность занижения стоимости проекта. Сам проект реконструкции очистных сооружений оценивался в сумму 100 млн рублей. Однако в момент торгов один из участников уронил цену до 84 млн рублей, и его выиграла компания, не имевшая опыта работы.Оборудование по итогу закупили более дешевое у малоизвестного производителя. Соответственно, когда объект сдали в эксплуатацию, оно быстро пришло в негодность.В судебных инстанциях уже признавали, что торги проведены с нарушениями, однако к этому времени очистные все же построили. Сегодня стоки от поселка Выдрино в недостаточно очищенном виде поступают в реку Снежную и далее в Байкал.Заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы Жанна Рябцева опубликовала отчет о посещении очистных сооружений: «объект небольшой, мощность 300 кубометров в сутки, стоимость 84 млн рублей, водовыпуск в реку Снежную и далее в Байкал, тут менее 1 км».Как отметила Рябцева, со ссылкой на данные Росприроднадзора, сделавшего контрольную проверку объекта в октябре 2024 года, эксплуатируемые очистные сооружения находятся в неисправном состоянии.«Блок механической очистки не работает; в приемном резервуаре-усреднителе лопасти для смешения не работают; в блоке биологической очистки осадок от первичных отстойников не удаляется; дегидратор для обезвоживания осадка не эксплуатируется и т. д.», - перечислила она.Депутат выяснила, что очистные сломались примерно через полгода после открытия. Причастные к очистным сооружениям лица обосновали поломку тем, что система не выдержала больших объемов стоков и не рассчитанное на такую нагрузку оборудование попросту не справилось. Это случилось из-за того, что в Выдрино стали доставлять сторонние стоки из села Танхой, где в рамках этого же поручения президента также предусматривалось строительство очистных. В Танхое же пока очистных нет из-за отсутствия внутри населенного пункта водного объекта, достаточного по водотоку для сброса в него очищенных стоков. Такой объект, река Переемная, есть в полутора километрах от села, но она находится в лесном фонде, а, согласно закону об охране озера Байкал, перевод земель из одной категории в другую запрещен.Представители Управления капитального строительства правительства Республики Бурятия заверили депутата, что «в настоящее время найдено решение проблемы - привозные стоки будут разбавлять». А на очистных сооружениях Выдрино пройдут ремонтные работы с целью вывода работы оборудования на нормативный режим.